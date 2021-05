Benevento-Crotone, le formazioni ufficiali: Insigne con Caprari e Lapadula

La formazione campana cerca i tre punti contro il Crotone già retrocesso. Per Inzaghi l'obiettivo è vincere per tenere aperto il discorso salvezza.

Decisiva. Non c'è altro modo per definire la sfida del "Vigorito" tra Benevento e Crotone. È la penultima giornata di campionato e la formazione allenata da Filippo Inzaghi si gioca le residue chance di permanenza in Serie A.

Avversario di turno è il Crotone di Serse Cosmi, penultimo e già retrocesso in cadetteria con certezza matematica poche settimane fa.

L'allenatore piacentino si gioca il tutto per tutto. Undici di partenza settato sul 4-3-2-1 che può contare sul recupero di Schiattarella, scontata la squalifica, ma che perde contemporaneamente pedine importanti come Caldirola e Iago Falque.

In porta ci sarà Montipò. Depaoli e Letizia ad occupare le corsie laterali con Glik e Barba ad imbastire la coppia centrale. A centrocampo, appunto, Schiattarella, supportato da Ionita e da Hetemaj. In avanti Lapadula è il terminale, Insigne e Caprari sono pronti ad innescarlo tra le linee.

Le contromosse di Cosmi affidate al proverbiale 3-5-2. Festa tra i pali al posto di Cordaz, nel pacchetto a tre difensivo la spuntano Magallan, Golemic e Marrone. In mezzo al campo Cigarini nei panni di play affiancato da Zanellato e Benali: Messias non è stato nemmeno convocato a causa di una gastroenterite. Sui binari ci saranno Djidji a sorpresa a destra e Molina sul versante opposto. In attacco confermatissimo il tandem Ounas-Simy.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

CROTONE (3-5-2): Festa; Magallan, Marrone, Golemic; Djidji, Zanellato, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy.