Benevento-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento si gioca le ultime chances salvezza contro il Crotone: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

BENEVENTO-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Crotone

Benevento-Crotone Data: 15 maggio 2021

15 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre)

Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) Streaming: Sky Go e NOW

La 37ª giornata propone sfide importanti fin dalle sue prime battute, come Benevento-Crotone: l'ultima spiaggia per la squadra di Inzaghi che è terzultima a quota 31 punti, contro un Crotone ormai retrocesso da qualche settimana.

I sanniti sono tra le compagini più in difficoltà di tutto il campionato, avendo conquistato solo 9 punti nel girone di ritorno (meglio solo di Parma e Crotone). Dopo la sconfitta del turno infrasettimanale contro l'Atalanta, il Benevento non può più sbagliare se vuole ancora sperare nella salvezza.

Ha molte meno motivazioni il Crotone, che però ci tiene a salutare con dignità la categoria. La squadra di Cosmi arriverà a Benevento con la mente sgombra, aspetto che può fare la differenza trovando davanti un avversario condannato a vincere e quindi con molte più preoccupazioni.

La sfida del girone d'andata è stato uno dei rari exploit dei calabresi in questo campionato. La formazione all'epoca allenata da Giovanni Stroppa vinse per 4-1 grazie all'autogoal iniziale di Glik, alla doppietta del puntualissimo Simy e al sigillo finale di Vulic.

In questo articolo troverete tutto ciò che è importante conoscere riguardo a Benevento-Crotone: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere al match in diretta tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-CROTONE

Benevento-Crotone verrà giocata in casa dei sanniti, ovvero allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Calcio d'inizio fissato per le ore 15.00 di sabato 15 maggio 2021.

Sarà Sky a trasmettere il match tra le formazioni allenate da Filippo Inzaghi e Serse Cosmi. Gli appassionati che decideranno di guardare questa partita dovranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport Serie A: il numero 202 del satellite, oppure il numero 473 del digitale terrestre.

La sfida che vedrà opposti Benevento e Crotone è visibile anche in altre due modalità. Gli abbonati a Sky potranno usufruire dell'app gratuita Sky Go, godendosi il match su dispositivi come pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è NOW, servizio on demand di Sky che offre il meglio della programmazione di questa emittente.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra Benevento e Crotone verrà raccontato anche su Goal, partendo dalle formazioni ufficiali per poi arrivare all'ultimo minuto del confronto. Basterà dunque accedere al nostro sito per seguire la cronaca testuale della partita fra giallorossi e rossoblù.

Qualche assenza importante per Inzaghi, che deve fare a meno dello squalificato Caldirola oltre che degli indisponibili Iago Falque e Foulon. Il tecnico opta dunque per il 4-3-2-1, con Montipò in porta e davanti una difesa composta da Depaoli (o Letizia), Glik, Tuia e Barba. Schiattarella, in vantaggio su Viola, dirige un centrocampo i cui interni saranno Hetemaj e Ionita. In attacco Insigne è pronto a far coppia con Caprari sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Lapadula.

Cosmi risponde con il classico 3-5-2, in cui non mancano certo i dualismi. Tanti ballottaggi soprattutto per quanto riguarda la difesa davanti a Cordaz, con Djidji, Golemic e Magallan in vantaggio rispettivamente su Cuomo, Marrone e Luperto. In mediana Molina e Rispoli occuperanno le corsie esterne, mentre Pereira è indisponibile per un risentimento a un polpaccio. Cigarini giocherà davanti alla difesa, aiutato nella costruzione del gioco da Messias e Benali. Attacco affidato al tandem Ounas-Simy, protagonista di un positivo finale di stagione.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Magallan; Rispoli, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy.