Formazioni Barcellona-PSG: Dembelè e Florenzi dal 1'

Barcellona e PSG si affrontano memori del 6-1 del 2017: blaugrana senza Sergi Roberto, nei parigini non ci sarà l'ex Neymar.

Si apre in maniera spettacolare la fase ad eliminazione diretta di Champions League. Al Camp Nou il big match tra Barcellona e PSG, due tra le possibili candidate alla vittoria finale si incontrano nuovamente in territorio europeo per provare ad approdare ai quarti.

Il Barcellona ha eliminato il PSG in tutte le ultime tre sfide a eliminazione diretta di Champions League: quarti di finale 2012/13, quarti di finale 2014/15, ottavi di finale 2016/17. L'unica volta in cui il PSG ha superato i catalani in una partita a eliminazione diretta del torneo è stata nei quarti di finale 1994/95 (3-2 complessivo).

L'ultima volta che Barcellona e PSG si sono incontrati risale agli ottavi di finale della Champions League 2016/17. La squadra catalana è diventata la prima - e finora unica - squadra a qualificarsi per il turno successivo dopo aver perso il match d’andata con un margine di almeno quattro gol (0-4 al Parc des Princes; 6-1 al ritorno al Camp Nou).

"Ho visto come si è evoluto il modo di giocare del Barcellona dopo l'arrivo del nuovo allenatore. Hanno intrapreso un nuovo percorso e sono entrati in un altro capitolo della loro storia. E' una squadra forte e con le idee chiare, hanno ottimi giocatori, da sempre abituati a vincere. Il Barcellona è un grande club, proprio come lo è il Paris Saint-Germain: anche noi vogliamo vincere sempre".

Così Pochettino ieri pomeriggio in conferenza stampa ha presentato la partitissima di questa sera. Uno degli ottavi di finale che promette più spettacolo in Champions League. Ma andiamo a vedere le probabili formazioni della sfida.

Il Barcellona non potrà contare su Sergi Roberto ed Araujo, mentre Pique ha recuperato ma non sarà titolare: la retroguardia davanti a Ter Stegen sarà dunque composta da Dest, Piquè, Lenglet e Jordi Alba. In mezzo De Jong con Busquets e Pedri, mentre Messi sarà la prima punta, supportato da Dembélé e Griezmann.

La grande assenza dall'altra parte è invece l'ex Neymar, sostituito da Kean in attacco: a completare il tridente di Pochettino ci saranno Icardi e Mbappé. In difesa Florenzi, Marquinhos, Kimpempe e Kurzawa. In porta Keylor Navas. A centrocampo con Verratti e Paredes ci sarà Gueye, per una squadra iper-offensiva.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann.

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Paredes, Gueye; Kean, Icardi, Mbappé.