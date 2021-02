Barcellona-PSG dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

(C)Getty Images

Barcellona e PSG si sfidano nell'andata degli ottavi di Champions League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-PSG

Barcellona-PSG, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, è in programma al Camp Nou di Barcellona nella serata di martedì 16 febbraio 2021. Il calcio d'inizio della sfida tra spagnoli e francesi e previsto per le ore 21, in contemporanea con Lipsia-Liverpool.

Il match di ritorno, come detto, si disputerà invece a Parigi tre settimane dopo: appuntamento al Parco dei Principi il 10 marzo.

La supersfida degli ottavi di finale d'andata di Champions League tra Barcellona e PSG sarà visibile in chiaro e in diretta su Mediaset, che trasmetterà una partita a settimana degli ottavi di finale. In particolare, la gara tra la formazione di Koeman e quella di Pochettino sarà visibile su Canale 5.

Per gli abbonati rimane viva invece l'opzione di assistere a Barcellona-PSG su Sky. I canali su cui sarà possibile assistere alla sfida del Camp Nou sono Sky Sport uno e il numero 252 del satellite.

Barcellona-PSG, ottavo di finale d'andata della Champions League 2020/2021, sarà visibile non solo in tv, ma anche in streaming sul sito di Sportmediaset, senza nessun tipo di costo o abbonamento.

Gli abbonati a Sky potranno invece seguire la partita tramite la piattaforma gratuita Sky Go, facilmente scaricabile sul proprio pc, sul proprio tablet o sul proprio smartphone.

Un'altra opzione per seguire in direttaè quella di collegarsi a Goal, che a partire dall'annuncio delle formazioni ufficiali vi consentirà, attraverso il suo live scritto, di non perdervi neppure un'azione della sfida tra la squadra di Koeman e quella di Pochettino.

Barcellona in piena emergenza difensiva con gli infortuni di Sergi Roberto, Araujo e Piqué, che non saranno certamente del match. Koeman schiererà così Dest, Umtiti e Lenglet assieme a Jordi Alba. Busquets sarà affiancato da de Jong e Pedri a centrocampo, mentre in attacco l'intoccabile Messi formerà il tridente assieme a Dembélé e Griezmann.

Problemi anche per il PSG, che come detto non potrà contare sull'infortunato Neymar, ma anche su Di Maria. In attacco ci sarà così Sarabia assieme a Icardi e Mbappé. Navas ha recuperato e giocherà, mentre Verratti ha ancora qualche problema e potrebbe non prendere parte alla sfida: pronto Ander Herrera, pure lui rientrato da poco. Out anche l'ex Rafinha.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann.

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Herrera; Sarabia, Icardi, Mbappé. All. Pochettino