Probabili formazioni Barcellona-Juventus: Kean nel tridente, Soulé mezzala

Senza l'infortunato Pogba, la Juventus affronta il Barcellona negli USA: spazio per Soulé, Xavi con Lewandowski.

Il 2-0 inflitto al Chivas Guadalajara si è rivelato un buon test per la Juventus, attesa da una seconda uscita decisamente più probante nella notte a Dallas contro il Barcellona, scatenato sul mercato in queste ore tra colpi già messi a segno e altri in procinto di concretizzarsi.

I blaugrana sono reduci dall'1-0 rifilato al Real Madrid nel 'Clasico' statunitense, deciso da una rete del nuovo acquisto Raphinha, già a suo agio negli schemi di Xavi; per i ragazzi di Allegri, come detto, una vittoria firmata dai giovani Da Graca e Compagnon, che ha visto anche l'esordio assoluto in bianconero di Bremer.

Il tecnico toscano non potrà contare sull'infortunato Pogba, vittima di una lesione del menisco laterale del ginocchio destro: il francese rischia due mesi di stop qualora dovesse finire sotto i ferri, il che gli farebbe saltare le prime sette giornate di campionato e lo costringerebbe a rientrare dopo la sosta dedicata alle nazionali.

Nel ruolo di mezzala sinistra dovrebbe agire Soulé, con McKennie a destra e Locatelli in cabina di regia. Fiducia a Kean nel tridente offensivo sull'out mancino, con Di Maria sulla corsia opposta e Vlahovic al centro.

Bremer pronto a giocare dal 1' in coppia con Bonucci, Cuadrado e Pellegrini i terzini. Szczesny tra i pali.

La difesa juventina dovrà fare molta attenzione a Lewandowski, leader del trio completato da Raphinha e Ansu Fati. Gavi e Pedri scudieri di Busquets in mediana. Araujo, Christensen, Eric Garcia e Jordi Alba a protezione della porta di Ter Stegen. Indisponibile Ferran Torres, fuori per un fastidio ad un piede.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Soulé; Di Maria, Vlahovic, Kean. All. Allegri