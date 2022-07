Barcellona-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo il successo sul Chivas, la Juventus sfida il Barcellona nel primo big match del precampionato: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

BARCELLONA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Barcellona-Juventus

: Barcellona-Juventus Data : 27 luglio 2022

: 27 luglio 2022 Orario : 2.30

: 2.30 Canale tv : DAZN

: DAZN Streaming: DAZN

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

Archiviato l'esordio vincente contro i messicani del Chivas, la Juventus torna in campo per il primo big match del proprio precampionato: il prossimo avversario della formazione di Massimiliano Allegri è il Barcellona, in una gara che riporta alla mente tante notti di Champions League.

Se la Juventus ha battuto per 2-0 il Chivas nella prima partita della tournée statunitense, il Barcellona è reduce dall'1-0 nel Clásico contro il Real Madrid: a decidere è stata una rete di Raphinha, appena arrivato dal Leeds United.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ultima sfida tra il Barcellona e la Juventus risale a un anno fa: nell'estate del 2021 la squadra allora allenata da Ronald Koeman si è imposta per 3-0 su quella di Allegri nel Trofeo Gamper, andando a segno nel primo tempo con Depay e arrotondando il punteggio nella ripresa grazie a Braithwaite e Riqui Puig.

Dopo il Barcellona, la Juventus sfiderà anche le altre due grandi di Spagna: prima il Real Madrid e poi l'Atletico Madrid. Ad attendere i blaugrana ci saranno invece i New York Red Bulls.

Qui potrete trovare tutte le informazioni utili su Barcellona-Juventus: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO BARCELLONA-JUVENTUS

La gara tra il Barcellona e la Juventus si giocherà ancora una volta nella notte italiana: appuntamento alle ore 2.30 tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio. Il palcoscenico della sfida sarà il Cotton Bowl di Dallas.

DOVE VEDERE BARCELLONA-JUVENTUS IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta tv e in esclusiva per gli abbonati l'amichevole tra il Barcellona e la Juventus. Gara visibile scaricando l'app su una moderna smart tv, oppure utilizzando dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

BARCELLONA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Barcellona-Juventus sarà visibile anche in diretta streaming, sempre su DAZN, ma questa volta scaricando l'app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet, smartphone).

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-JUVENTUS

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Pogba; Di Maria, Vlahovic, Kean. All. Allegri