Real Madrid-Barcellona 0-1: Raphinha decide il primo Clasico della stagione

Il Barcellona si impone contro il Real Madrid in una partita che di amichevole ha avuto poco. Decide un goal straordinario di Raphinha.

Si è chiuso con una vittoria del Barcellona, il primo Clasico della stagione. All’Allegiant Stadium i blaugrana si sono imposti sul Real Madrid in un’amichevole che poi tanto amichevole non è stata.

Sebbene infatti non ci fosse nulla in palio, le due squadre non si sono risparmiate e i quattro cartellini gialli sventolati dal direttore di gara durante la gara (tre solo per gli uomini del Barça) ed i momenti di tensione vissuti a fine primo tempo a seguito di un fallo ai danni di Vinicius lo dimostrano ampiamente.

Il Barcellona ha schierato fin da subito in campo i nuovi arrivati Christensen, Raphinha e Lewandowski, mentre il Real Madrid si è presentato in campo con una formazione leggermente diversa da quella classica, con Rudiger terzino sinistro, un centrocampo rivisitato e soprattutto senza il suo bomber Benzema.

Nel complesso meglio il Barça che ha tenuto di più il pallone, proposto un pressing più aggressivo e tentato più giocate in profondità. Al 26', a sbloccare la situazione è stato Raphinha che, ricevuta palla fuori area, ha avuto il tempo di stoppare e di coordinarsi ed ha fatto partire un’autentica bordata di sinistro: pallone all’incrocio dei pali e Courtois battuto.

La prima frazione di gioco si è chiusa poi con una rissa sfiorata: Vinicius, dopo aver superato un paio di avversari in slalom, si invola verso la porta avversaria ma viene letteralmente abbattuto da Jordi Alba. Gli animi in campo si surriscaldano e Rodrygo e Busquets iniziano a spingersi con veemenza e le cose si fanno ancora più pesanti quando intervengono Rudiger ed Araujo. Scoppia un autentico parapiglia, Militao finisce a terra dolorante, ma tutto poi si risolve dopo secondi molto concitati.

Ad inizio ripresa poi gli animi si scaldano nuovamente e questa volta è Kessié, entrato in campo ad inizio ripresa, a farsi sentire con Kroos e Nacho.

La partita è poi scivolata via su ritmi più bassi rispetto a quelli altissimi della prima frazione (complici anche i tanti cambi) e in cattedra è salito soprattutto Courtois che ha negato la gioia del goal prima a Kessié, poi a Dembele e Depay.

Per Lewandowski, all’esordio con il Barcellona, una buona prestazione nei 45’ nei quali è stato in campo. Ad incantare sono stati però Ansu Fati e Raphinha, ovvero i suoi compagni di reparto.