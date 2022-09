Probabili formazioni Atletico Madrid-Real Madrid: Benzema ancora out, tocca a Rodrygo

Atletico Madrid e Real di fronte nel 'Derbi': i ragazzi di Ancelotti vogliono tornare in testa alla Liga, 'Colchoneros' reduci dal k.o. di Champions.

Non poteva arrivare in un momento più rovente il 'Derbi' di Madrid tra l'Atletico di Diego Simeone e il Real di Carlo Ancelotti, due facce opposte della stessa medaglia che, in tal caso, è rappresentata dalla capitale spagnola.

I giorni precedenti alla partita sono stati infiammati dalla polemica relativa all'insulto razzista ricevuto da Vinicius Junior e alla nascita dell'hashtag #BailaViniJr: l'agente Pedro Bravo, 'stimolato' da una dichiarazione di Koke ("meglio che Vinicius non balli in caso di esultanza al 'Wanda'"), si è lasciato andare ad un commento per nulla edificante, paragonando il brasiliano ad una scimmia.

Subito si è scatenata la rivolta del web verso l'incauto procuratore, alimentata dallo stesso Vinicius con un post di risposta in cui ha annunciato la volontà di continuare la tradizione che lo vede esultare a ritmo di danza. Il pubblico del 'Wanda Metropolitano', insomma, è avvisato.

Simeone col 3-5-2 per cancellare la delusione di Champions League, dove è arrivata una pesante sconfitta sul campo del Bayer Leverkusen, e soprattutto per riportarsi nelle zone nobili del campionato: coppia d'attacco composta da Joao Felix e Morata, con Witsel perno di centrocampo assistito da Koke e Lemar. Molina e Carrasco sugli esterni. Difesa a tre con Gimenez, Llorente e Reinildo a protezione della porta di Oblak.

Percorso netto per il Real, sia in Europa che in Liga: l'obiettivo è rispondere al Barcellona e riprendersi la vetta solitaria mantenendo i due punti di vantaggio sui rivali blaugrana. Ancora forfait per Benzema: chance dal 1' per Rodrygo, supportato da Valverde e Vinicius Junior nel tridente. Modric e Kroos scudieri di Tchouameni in mediana. Carvajal e Mendy terzini, Militao e Alaba centrali di difesa davanti al guardiano dei pali Courtois.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Llorente, Reinildo; Molina, Koke, Witsel, Lemar, Carrasco; Joao Felix, Morata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Junior.