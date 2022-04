Probabili formazioni Atletico Madrid-Manchester City: gioca Joao Felix

1-0 nella sfida d'andata a Manchester, ora Atletico e City in campo in quel di Madrid per raggiungere le semifinali ed affrontare il Real.

Dopo il successo nella gara d'andata firmato De Bruyne, il Manchester City tenta l'accesso alle semifinali di Champions contro l'Atletico in quel di Madrid. I Colchoneros devono rispondere alle polemiche scaturite dopo la deludente prestazione dell'andata per giocare tra le prime quattro d'Europa. Per l'Atletico un motivo di spinta in più potrebbe essere l'eventuale sfida al Real in semifinale. I Blancos hanno infatti eliminato il Chelsea (nonostante il 3-2 con cui i Blues hanno espugnato il Bernabeu) e attendono ora una tra il team Guardiola e quello Simeone. Simeone propone Griezmann e Joao Felix in avanti, con Renan Lodi e Marcos Llorente esterni di centrocampo. In mezzo spazio a Koke e Kondogbia, con Oblak tra i pali. Retroguardia a tre: Savic, Felipe e Reinildo. L'articolo prosegue qui sotto Scelti da Goal Calendario Champions League 2021-2022: gironi e tabellone

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati Guardiola risponde puntando su Foden falso nove, supportato sulle fasce da Silva e Grealish. In mezzo Rodri, Gundogan e De Bruyne, con Ederson tra i pali. In difesa Stones e Laporte, terzini Cancelo e Walker. ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY, PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Carrasco Llorente, Koke, Kondogbia, Renan Lodi; João Félix, Griezmann. All. Simeone MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Foden, Grealish. All. Guardiola