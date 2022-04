All'Etihad Stadium è finita col goal di De Bruyne a regalare l'1-0 al Manchester City, posticipando ogni definitivo discorso qualificazione al match di ritorno: in Spagna l'Atletico Madrid dovrà gioco forza vincere per accedere alla semifinale di Champions League.

Gara del tutto rinunciataria in Inghilterra per i 'Colchoneros', che non hanno effettuato nemmeno un tiro in porta nei 90 minuti: una storica prima volta da quando Diego Simeone ha preso le redini della panchina.

Manchester City con due risultati su tre a disposizione, vantaggio non di poco conto che però non dovrà rappresentare motivo di rilassamento: c'è da aspettarsi una gara decisamente diversa dagli avversari, il cui atteggiamento ultra-difensivo non potrà essere replicato per ovvi motivi.

In palio c'è il penultimo atto della coppa dalle grandi orecchie: chi passa affronta la vincente del confronto tra Real Madrid e Chelsea.

QUANDO SI GIOCA ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY

Atletico Madrid-Manchester City si giocherà mercoledì 13 aprile 2022 all'Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, casa dei 'Colchoneros'. Calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

La sfida tra Atletico Madrid e Manchester City, valida per il ritorno dei quarti di finale, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video, la cui app è disponibile su smart tv ed è utilizzabile con le console di gioco Xbox e PlayStation, oltre che su dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

Streaming disponibile su device portatili sempre grazie alla suddetta app, mentre da pc sarà possibile collegarsi al sito ufficiale della piattaforma per inserire le credenziali e avviare la visione dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-MANCHESTER CITY

Simeone dovrebbe passare alla difesa a quattro con l'arretramento di Vrsaljko a destra. Lemar verso una maglia da titolare così come De Paul, João Félix e Griezmann in avanti.

L'articolo prosegue qui sotto

Guardiola orientato a dare fiducia a Foden dopo la panchina iniziale dell'andata: assente per squalifica Gabriel Jesus. Mahrez si gioca il posto con Bernardo Silva nel tridente.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo Mandava; Lemar, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Griezmann. All. Simeone

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Stones, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Sterling. All. Guardiola