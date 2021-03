Formazioni Atalanta-Crotone: Muriel titolare

Si gioca l'infrasettimanale di marzo, l'Atalanta ospita il Crotone: Zapata parte dalla panchina, Simy in campo.

Una squadra come l' Atalanta in piena lotta per la Champions League, contro un fanalino di coda alla disperata ricerca di punti per provare a sperare ancora nella salvezza. La Dea ospita il nuovo Crotone di Cosmi nell'infrasettimanale di Serie A.

Zapata è convocato ma partirà dalla panchina, con Muriel come prima punta, supportato da Ilicic e Malinovskyi. In mezzo ci sarà Pessina insieme a Freuler, mentre in attesa di Hateboer conferma per Maehle. Gosens dall'altra parte. Davanti a Sportiello ci sono Palomino, Romero e Djimsiti.

Cosmi cambia in attacco puntando su Simy con Riviere e Messias a supporto. A centrocampo Eduardo e Zanellato, larghi sulle fasce Pereira e Reca. In porta c'è Cordaz, con la retroguardia composta da Magallan, Luperto e Golemic.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Muriel.

Crotone (3-4-2-1): Cordaz; Magallan, Luperto, Golemic; Pereira, Zanellato, Eduardo, Reca; Riviere, Messias; Simy.