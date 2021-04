Formazioni Ajax-Roma: chances importanti per Dzeko e Pedro

Roma protagonista sul campo dell’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Europa League: Dzeko tornerà titolare in attacco.

La Roma torna a concentrarsi sull’Europa e lo fa sapendo di essere rimasta l’unica squadra a rappresentare l’Italia a livello continentale, ma anche che ad attenderla ci sarà una sfida importante contro un avversario di grande rango.

I giallorossi infatti questa sera saranno impegnati alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l’ Ajax per un match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League .

Per l’occasione, Paulo Fonseca disegnerà la sua squadra con un consueto 3-4-2-1 nel quale non ci saranno Smalling, El Shaarawy e Mkhitaryan, oltre allo squalificato Karsdorp e ai lungodegenti Zaniolo e Kumbulla.

Davanti a Pau Lopez, saranno quindi Mancini, Cristante ed Ibanez a completare il pacchetto difensivo. In mediana, Diawara agirà al centro al fianco di Veretout, mentre Bruno Peres e Spinazzola saranno chiamati a presidiare gli esterni.

In attacco chance importanti per due elementi che negli ultimi mesi hanno fatto fatica. A supporto dell’unica punta Dzeko , che proprio in Europa ha segnato i suoi ultimi goal, ci saranno l’intoccabile Pellegrini e quel Pedro che nelle ultime uscite non sempre è riuscito a lasciare il segno.

Il tecnico dell’Ajax, Ten Hag , dovrà fare i conti con le assenze pesanti di Onana, Blind, Haller ed anche il grande ex Stekelenburg sembra destinato a non farcela.

Tra i pali toccherà dunque al terzo portiere Scherpen , davanti al quale agirà una linea a quattro composta da Rensch, Timber, Martinez e Tagliafico.

Alvarez e Gravenberch in mediana insieme alla stella Klaassen, mentre in attacco, col ‘falso nove’ Tadic, ci saranno Antony e Neres.

AJAX (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.