Dove vedere Ajax-Roma in tv e streaming

Ajax e Roma si sfidano nell'andata dei quarti di finale di Europa League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Zona Champions lontana in campionato, Europa League chance da sfruttare per disputare l'edizione 2021/2022 della Coppa dalle grandi orecchie ed alzare un trofeo. La Roma, contro l'Ajax, si appresta a scendere in campo per l'andata dei quarti di finale.

A fronte di un cammino altalenante in Serie A, la squadra allenata da Paulo Fonseca in Europa League si è dimostrata continua e determinata a fare strada: il sorteggio dei quarti, ha messo di fronte alla Roma l'Ajax di Ten Hag.

Andata dei quarti in Olanda, mentre il ritorno del doppio confronto di Europa League tra giallorossi e lancieri è in calendario il 15 aprile allo stadio Olimpico.

QUANDO SI GIOCA AJAX-ROMA

Ajax-Roma si gioca giovedì 8 aprile 2021 alla 'Johan Cruijff Arena' (nota come 'Amsterdam Arena') di Amsterdam: calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE AJAX-ROMA IN TV E STREAMING

La partita di Europa League tra Ajax e Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky, detentrice dei diritti in esclusiva del torneo continentale: canale di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre). In chiaro, invece, Ajax-Roma andrà in onda su TV8.

L'andata dei quarti di Europa League, inoltre, sarà visibile in streaming su Sky Go (il servizio offerto agli abbonati Sky) scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, nonchè sul sito di TV8 nella sezione 'Streaming'.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX-ROMA

Nell'Ajax in dubbio l'ex Stekelenburg tra i pali, Timber-Martinez nel cuore della difesa, Tagliafico a sinistra. Alvarez e Gravenberch ai lati di Klaassen in mediana, davanti il tridente Antony-Tadic-Neres.

La Roma spera di riavere Smalling, in caso contrario dentro Cristante e Ibanez con Mancini. Villar e Veretout a centrocampo, sulle fasce Bruno Peres e Spinazzola (Karsdorp è squalificato), Dzeko guida l'attacco supportato da Lorenzo Pellegrini e Pedro.

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.