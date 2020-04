I dubbi di Fonseca: "Al parco sì e a Trigoria no, è difficile capire"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, spera in una ripresa delle attività: “Anche noi dovremmo allenarci, possiamo farlo seguendo le regole”.

Il calcio italiano è ancora in attesa di capire se, come e quando potrà ripartire. Negli ultimi giorni il dibattito si è fatto sempre più acceso e se molti addetti ai lavoro spingono per una ripresa nel minor tempo possibile, c’è chi come il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, predica ancora prudenza.

Quello che è certo è che mentre gli atleti di sport individuali potranno tornare ad allenarsi il 4 maggio, quelli degli sport a squadre dovranno quanto meno attendere il prossimo 18 maggio.

Una linea guida, quella stabilita dall’ultimo DPCM, che non convince Paulo Fonseca. Il tecnico della , parlando a TeleRadioStereo, ha ammesso di essere pronto a tornare al lavoro.

“Secondo me anche il calcio dovrebbe riprendere gli allenamenti. E’ difficile capire perché possiamo andare a correre al parco, dove ci sono certamente molte persone, e non possiamo invece lavorare a Trigoria, dove ci sarebbero tutte le condizioni per allenarci individualmente. Abbiamo tre campi a disposizione, potremmo dividere i giocatori ed evitare la naturale confusione che lavorare in un parco comporterebbe. Noi abbiamo preparato tutto al fine di poter lavorare in regola e nelle condizioni migliori”.

Secondo il tecnico lusitano, riprendere l’attività sarebbe importante non solo dal punto di vista sportivo.