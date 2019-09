Fonseca su Dzeko: "Il calcio della Roma per lui è ideale"

Paulo Fonseca esalta Dzeko: "Ha capito quanto fosse importante restare, il nostro calcio per lui è ideale. La squadra è aperta alla mia idea".

La regala nuovamente spettacolo nel segno di Edin Dzeko. Il bosniaco è sempre più al centro del progetto Fonseca, col tecnico che a 'Sky' sottolinea l'importanza del numero 9 negli schemi giallorossi.

Dopo il poker all', il portoghese tesse le lodi di Dzeko e si mostra soddisfatto dei recenti progressi visti sul prato verde.

"Ho convinto Dzeko parlando molto con lui, è stato importante per lui capire che compagni, società e tifosi volevano che rimanesse. E' un calcio ideale per lui, lui sa quanto era importante restare".

"Sono molto fiducioso, tutti i giocatori hanno capito cosa voglio e sono aperti alla mia idea, è importante non prendere goal ma in fase offensiva siamo in un buon momento".

Sulla prova offerta contro i turchi, Fonseca infine ammette però come nei primi 45' la Roma non abbia brillato come avrebbe dovuto.