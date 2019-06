Foggia nel caos: nessuna domanda d'iscrizione per la Serie C

Il Foggia non ha presentato la domanda d'iscrizione per la Serie C: ripartirà dai dilettanti dopo l'ultima amara retrocessione.

Calvario senza fine per il , reduce dalla tormentata retrocessione in Serie C: i rossoneri avevano presentato (senza successo) il ricorso per la disputa dei playout di B, poi giocati da e con i campani a gioire dopo i match di andata e ritorno.

Il club pugliese non parteciperà nemmeno alla terza serie, in quanto non ha presentato la fatidica domanda d'iscrizione che avrebbe permesso di prendere parte, senza problemi, al campionato e allontanare lo spettro del fallimento.

La società era stata messa in vendita al simbolico prezzo di un euro ma nessun investitore si è presentato con un'offerta per risollevarne le sorti ed evitare la discesa tra i dilettanti come epilogo scontato in casi del genere.

Con ogni probabilità il Foggia ripartirà infatti dalla Serie D per la delusione dei tanti tifosi che hanno fatto sentire la loro voce di protesta nei pressi del pastificio della famiglia Sannella, proprietaria del club ancora per poco.