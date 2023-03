L'allenatore ex Lazio classe 1960 è pronto a tornare in panchina dopo l'esperienza ad Ascoli: lo vuole il Foggia, si cerca l'intesa sul contratto.

Delio Rossi potrebbe tornare in panchina. Non in una qualsiasi ma su quella del Foggia, squadra al sesto posto del girone C di Serie C della città dove è nata la moglie Maria Rosaria.

La panchina del club rossonero è rimasta senza padrone dopo le dimissioni irrevocabili di Mario Somma in seguito alla sconfitta contro il Monterosi. Il presidente Canonico avrebbe così individuato nell'allenatore ex Lazio e Bologna il profilo giusto per concludere la stagione. Per Rossi si tratterebbe di un ritorno, avendo allenato la Primavera del Foggia dal '91 al '93 e la prima squadra nella stagione 1995/96 in coppia con Cancian.

I colloqui per un Rossi-ter sarebbero dunque in corso ma, come riporta antennasud, testata molto vicina al club, al momento ci sarebbe una minima distanza: il tecnico vorrebbe garanzie anche per la prossima stagione, mentre la società sarebbe più orientata a offrire solo tre mesi di contratto, almeno per il momento.

Vedremo come si concluderà la trattativa e se Delio Rossi tornerà davvero ad allenare a Foggia. L'ultima esperienza del tecnico è stata quella di Ascoli a fine 2020 durata meno di un mese: subentrato in corsa a Bertotto, il tecnico riminese collezionò cinque sconfitte e un pareggio prima di essere esonerato in favore di Andrea Sottil.