Fiorentina-Monza: dove vederla in tv e streaming

Fiorentina e Monza si affrontano nel terzo turno di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Prima partita ufficiale per la del nuovo corso Commisso. La compagine gigliata, dopo un’estate contrassegnata dalle tante novità a livello tecnico e societario e dopo una fase di preparazione suddivisa tra e , torna in campo per sfidare il Monza in un match valido per il terzo turno di .

Un evento atteso per una squadra che profondamente cambiata negli uomini punta a ripartire dopo le cocenti delusioni della scorsa stagione. Quella con il Monza rappresenterà per i gigliati anche un importante test match per capire a quali sono i progressi fatti dai nuovi arrivati ad una solita settimana dall’esordio ufficiale in campionato che vedrà di scena al Franchi una delle grandi favorite per la vittoria finale dello Scudetto: il di Carlo Ancelotti.

Il Monza di Cristian Brocchi, dal canto suo, arriva al match con la Fiorentina dopo aver già disputato due gare ufficiali. La compagine brianzola, che in questa stagione prenderà parte al Gruppo A del campionato di Serie C, nei precedenti turni di Coppa Italia ha prima eliminato l’Alessandria (2-0 interno) e poi è riuscita nell’impresa di superare in trasferta per 4-3 il (compagine che disputerà il campionato di Serie B).

Quello che vedrà opposte Fiorentina e Monza sarà una sfida ad eliminazione diretta. In caso di parità nei 90’ regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per stabilire la vincente del confronto.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Fiorentina-Monza: dalle notizie relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in tv e streaming.

FIORENTINA-MONZA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Fiorentina-Monza DATA 18 agosto 2019, ore 18.15 DOVE Stadio Artemio Franchi, Firenze ARBITRO Fabrizio Pasqua TV Rai Sport HD STREAMING Rai Play

ORARIO FIORENTINA-MONZA

Il match di Coppa Italia che vedrà protagoniste Fiorentina e Monza si giocherà domenica 18 agosto allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Calcio d’inizio programmato alle ore 18,15. A dirigere la contesa sarà l’arbitro Fabrizio Pasqua.

Fiorentina-Monza sarà trasmessa in esclusiva dalla Rai, emittente che detiene i diritti della Coppa Italia, sul canale Rai Sport HD (57 del digitale terrestre).

Coloro che fossero impossibilitati a guardare il match dell’Artemio Franchi in , potranno seguirlo attraverso dispositivi quali smartphone, pc o tablet, collegandosi al sito di Rai Play o tramite la apposita app. Fiorentina-Monza infatti sarà trasmessa anche in .

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil. All.: Montella

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Bellusci, Scaglia, Sampirisi; Rigoni, Armellino, Iocolano; Chiricò; Brighenti, Finotto. All.: Brocchi