Fiorentina-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita,

FIORENTINA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Juventus Data: 21-05-2022

21-05-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite)

(201 del satellite), (213 del satellite), (252 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Fiorentina e Juventus chiudono il proprio campionato di Serie A con lo scontro diretto di Firenze.

Guarda Fiorentina-Juventus su DAZN. Attiva ora

Gara con i connotati del ora o mai più per la Fiorentina, chiamata a fare risultato se vuole centrare la qualificazione alle coppe europee che in riva all'Arno manca dalla stagione 2016-2017.

Le possibili combinazioni, dicono che con una vittoria, i viola centrerebbero almeno la Conference League a prescindere dai risultati di Roma e Atalanta. Ma gli spiragli per un approdo in extremis in Europa League sono ancora concreti. La truppa Italiano è chiamata inoltre al pronto riscatto contro la Juve, dopo la pesante sconfitta per 4-1 in casa della Sampdoria.

Al Franchi arriva una Vecchia Signora senza ulteriori obiettivi e già certa del quarto posto in classifica per il secondo anno consecutivo. Nell'ultima gara di campionato, Madama ha pareggiato 2-2 in casa con la Lazio, tributando Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, giunti all'ultima apparizione in bianconero.

Quello di sabato sarà il quarto confronto stagionale tra Fiorentina e Juventus, se si annoverano nel conteggio sia il campionato che la Coppa Italia, per un computo totale che sorride alla Juve, capace di cogliere tre vittorie in altrettanti incroci diretti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-JUVENTUS

Fiorentina-Juventus si giocherà sabato 21 maggio 2022 allo Stadio 'Artemio Franchi di Firenze'. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-JUVENTUS IN TV

Diretta del match come di consueto affidata a DAZN: per seguire la sfida tra viola e bianconeri bisognerà innanzitutto abbonarsi a DAZN prima di scaricare l'app su moderna smart tv oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation). In alternativa è possibile ricorrere a dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

La gara del Franchi sarà in coesclusiva anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

FIORENTINA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Confronto tra Fiorentina e Juve visibile anche in diretta streaming: grazie a DAZN e Sky Go, i rispettivi abbonati potranno collegarsi ai siti ufficiali delle due piattaforme o scaricare le relative app, sempre previo abbonamento.

Una terza via percorribile è rappresentata da NOW: acquistando il ticket 'Sport' si potrà selezionare e seguire la diretta della partita.

Il racconto e le emozioni di Fiorentina-Juventus saranno disponibili anche sul sito di GOAL attraverso l'ormai consueta cronaca testuale della gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Riccardo Mancini e Massimo Donati saranno le voci del match per DAZN. Sky, invece, deve ancora comunicare i nomi dei telecronisti a cui verrà affidata la gara.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

Per l'ultima al Franchi Italiano sceglie Cabrala con Ikoné e Gonzalez a completare il tridente. In mediana, Torreira agirà da play con Bonaventura e Duncan interni. In difesa Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi, chiamati a blindare la porta di Terracciano.

L'articolo prosegue qui sotto

Allegri opta invece per uno scolastico 4-4-2 dove, al fianco del grande ex Vlahovic, ci sarà Kean. A centrocampo spicca il tricolore con Bernardeschi, Miretti e Locatelli. Al centro della difesa si rivede de Ligt dall'inizio e al fianco di Bonucci. Corsie esterne affidate e Cuadrado e Pellegrini con Szczesny che ritrova la propria collocazione tra i pali.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Bernardeschi, Miretti, Locatelli, Morata; Vlahovic, Kean.