La Fiorentina si gioca l’accesso alla Conference League, Italiano: “Col Twente sarà paradiso o inferno”

Il tecnico della Fiorentina, Italiano, presenta la sfida con il Twente decisiva per l’approdo in Conference League: “Chiudiamo un cerchio”.

Il primo vero punto di svolta della stagione. La Fiorentina si appresta a vivere una serata che, per forza di cose, modificherà in un senso o nell’altro il volto della sua annata calcistica. La compagine gigliata infatti, giovedì sera affronterà il Twente nel match di ritorno della finale playoff che mette in palio l’accesso al tabellone principale della Conference League.

In Olanda si ripartirà dal 2-1 a favore dei viola maturato all’Artemio Franchi, un punteggio che consente di puntare sul doppio risultato, ma il discorso non sarà certamente semplice.

Lo sa bene anche Vincenzo Italiano che, parlando nella conferenza stampa di presentazione della gara, ha ribadito quanto fondamentale sarà tornare in Italia con la qualificazione in tasca.

“Si tratta della partita per chiudere il cerchio. Dovremo fare meglio rispetto all’andata, visto che siamo stati molto bravi nel primo tempo, ma poi a venire fuori è stato il Twente. Se scendiamo in campo pensando di arroccarci in difesa sbagliamo, dovremo stare attenti e portare qualità in campo. E’ una gara che non ha nemmeno bisogno di essere definita: può portare un qualcosa di diverso alla stagione della Fiorentina”.

I numeri parlano di una Fiorentina capace di controllare il gioco, ma non sempre quanto seminato viene poi raccolto.

“Va sfruttato di più ciò che creiamo. Quando molliamo la presa non siamo più arrembanti e nella gara di andata non ci siamo fatti trovare pronti nel secondo tempo. E’ venuta meno la qualità e questo nel ritorno non dovrà accadere. Servirà bravura quando verremo messi sotto pressione”.

In Olanda si parla da giorni in un clima rovente per la partita.

“Da giorni lo dicono. Ci sarà una tifoseria che li spingerà forte, noi cercheremo di stare attenti. Parliamo di una finale e in questi casi tutti devono tenere una concentrazione altissima. Dipende da noi: sarà paradiso o inferno. La differenza la farà l’atteggiamento, dovremo far valere le nostre qualità. La pressione? Normale che ci sia quando hai la possibilità di qualificarti ad una competizione importante. Tutti ci teniamo ad andare avanti e faremo il massimo”.

Italiano potrà contare sul recupero di Igor.

“E’ a disposizione per la partita, poi dopo la rifinitura decideremo se schierarlo. Parliamo di un valore aggiunto per la Fiorentina, un giocatore che è mancato tanto”.