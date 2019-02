Fiorentina-Atalanta 3-3: Vince lo spettacolo, sarà un ritorno di fuoco

Incredibile gara al Franchi, con l'Atalanta rimontata dall'iniziale 2-0 e nuovamente recuperata dalla Fiorentina con il goal finale di Muriel.

Una partita spettacolare, opposta rispetto alla prima semifinale d'andata di Coppa Italia. Dopo lo zero a zero tra Lazio e Milan, Fiorentina Atalanta danno vita ad un match serratissimo. Ad avere la meglio è la Dea, con il risultato di 3-2: ad aprile il ritorno per decidere chi affronterà in finale la vincente di Milan-Lazio.

Atalanta indiavolata nella prima parte, Fiorentina nel secondo. Entrambe devono per forza guardarsi indietro e rimpensare a cosa sarebbe potuta essere la semifinale senza qui tre minuti di sbandamento. 180 secondi circa che hanno fatto male prima ai viola e dunque ai nerazzurri.

E' Ilicic a rubare la scena a inizio gara, prima impegnando Lafont con una parata decisiva in seguito ad un tiro deviato, dunque entra di prepotenza nel doppio vantaggio dell'Atalanta, prima servendo Gomez, dunque offrendo una gran palla a Pasalic per il raddoppio.

Ilicic è scatenato e prova anche il tiro dalla lunga distanza, che non inquadra però la porta difesa da Lafont. A riaprire la partita è però un errore, disattento sulla pressione di Chiesa: pallone rubato e 2-1 per la Fiorentina. La viola torna prepotentemente dalle parti di Benassi, trovando anche l'immediato pareggio, stavolta con Benassi.

Dopo la sbornia delle quattro reti, la gara si normalizza, venendo giocata sopratutto in mezzo durante la fine della prima frazione e l'inizio della seconda. A svegliare nuovamente la gara è il colpo di testa di Hugo su calcio d'angolo, ma sopratutto l'eurogoal segnato da De Roon con una botta di controbalzo da fuori area.

La parte finale di gara è pregna di tentativi di mandare in porta gli avanti, senza troppa convinzione. Berisha e Lafont inoperosi, centrocampo folto e con minima possibilità di superarlo in entrambi i sensi. Dal cilindro di Chiesa spunta però la solita cavalcata sulla fascia, con tanto di passaggio al centro da spingere solo in rete: 3-3

I GOAL

16' GOMEZ 0-1 - Ilicic inventa per il Papu Gomez, che liberato davanti a Lafont non dà scampo al portiere francese.

18' PASALIC 0-2 - Ilicic manda fuori giri i difensori della Fiorentina, sinistro al centro per l'accorrente Pasalic che da due passi batte Lafont.

33' CHIESA 1-2 - Brutto errore di Palomino sulla trequarti, che si fa rubare palla dall'attaccante viola: ingresso in area e Berisha battuto imparabilmente.

36' BENASSI 2-2 - Gran girata da centro area per il centrocampista viola e pareggio della Fiorentina.

58' DE ROON 2-3 - Missile dal limite dopo la respinta difficoltosa di Lafont, pallone all'incrocio dei pali.

79' MURIEL 3-3 - Discesa di Chiesa sulla corsia destra, cross perfetto al centro che il colombiano deve solo spingere in rete.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 3-3

MARCATORI: 16' Gomez (A), 18' Pasalic (A), 33' Chiesa (F), 36' Benassi (F), 58' De Roon (A), 79' Muriel (F)

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini (80' Laurini), Hugo, Biraghi; Dabo (76' Simeone), Benassi, Veretout; Chiesa, Gerson (52' Fernandes); Muriel.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez (87' Barrow); Ilicic, Zapata (84' Reca).

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Hateboer (A), Toloi (A), Vitor Hugo (F), Mancini (A), Biraghi (F)

Espulsi: nessuno