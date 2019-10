Feyenoord, Stam si dimette: è 12° in classifica

Jaap Stam ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Feyenoord: l'ex difensore lascia la squadra al 12° posto dopo il 4-0 subito dall'Ajax.

L’esperienza di Jaap Stam come allenatore del è durata soltanto cinque mesi. L’ex difensore di e ha presentato quest’oggi le sue dimissioni con effetto immediato, mettendo fine alla sua esperienza sulla panchina del ‘De Kuip’.

Arrivato in estate dopo 6 mesi al PEC Zwolle, Stam ha portato la squadra soltanto fino al dodicesimo posto in classifica di Eredivisie, con 14 punti. Meno della metà di quelli dell’, capolista con 29 punti. La zona dista invece 9 lunghezze.

Stam leaves Feyenoord - head coach resigns with immediate effect. pic.twitter.com/9T5RXQbXXr — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord_int) October 28, 2019

Un bottino poco soddisfacente in 11 gare di campionato, ma decisiva è stata la pesante sconfitta contro l’Ajax nel ‘Klasseiker’: 4-0 senza storia e dimissioni. In settimana era anche arrivata la sconfitta contro lo in .

Le ultime 4 gare senza vittoria hanno portato alla decisione. L’ex allenatore anche del Reading, formatosi nell’Ajax e nello Zwolle come tecnico delle giovanili e vice allenatore, lascia la panchina più importante su cui si era finora seduto. E aspetta ora una nuova chiamata per ripartire con un’altra avventura.