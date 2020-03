Felipe Melo su Messi: "Col Brasile lo prendevamo a calci"

Felipe Melo svela il 'metodo' del Brasile per fermare Messi, poi la sentenza: "CR7 può fare 5 goal a partita, ma Leo è il migliore della storia".

Come si ferma Lionel Messi? Per informazioni chiedere a Felipe Melo, che al 'Clarin' svela il 'metodo' poco ortodosso per provare ad arginare il talento della Pulce.

Avveniva con la maglia del , coi calciatori verdeoro sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda quando c'era da bloccare il numero 10 di e .

"Quando abbiamo giocato contro di lui con la Seleçao abbiamo detto: 'dobbiamo prenderlo a calci una volta ciascuno, a rotazione'. E non per fargli male, ma per compiere fallo tattico e spezzare il suo ritmo dandogli fastidio".

Seppur in modo per nulla 'cordiale', Felipe Melo mostra enorme ammirazione nei confronti di Messi. Una stima, confermata dal paragone con Cristiano Ronaldo.