Fasce sorteggio Champions League: squadre qualificate ai gironi

Sorteggio della fase a gironi della Champions League: la suddivisione in fasce delle squadre partecipanti.

Il sorteggio della fase a gironi della sta per arrivare. Giovedì 29 agosto (ore 18 a Montecarlo) si conoscerà il destino delle migliori 32 squadre d'Europa, che saranno distribuite come di consueto in otto gironi. L' sarà rappresentata da , , e , le prime quattro squadre dell'ultima .

In vista del sorteggio le squadre partecipanti sono state suddivise in quattro fasce. Come sempre, i vari gironi saranno assemblati pescando una squadra per fascia. E' prevista un'unica restrizione: non sarà possibile l'inserimento di squadre della stessa nazione nel medesimo gruppo.

FASCE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE

Il quadro completo delle squadre partecipanti alla fase a gironi della Champions League, e dunque delle fasce definitive, si avrà soltanto al termine dei playoff.

PRIMA FASCIA : , , Juventus, , , , ,

SECONDA FASCIA : , , , Napoli, Donetsk, , , *

TERZA FASCIA : , RB , , , Inter, , Mosca*

QUARTA FASCIA: , , RB , , Atalanta,

La prima fascia è riservata alle squadre vincitrici dei campionati meglio posizionati nel Ranking UEFA, oltre che ai vincitori dell'ultima edizione di Champions League ed . Le altre fasce sono state stilate in base al Ranking UEFA delle singole squadre.

La fascia di Lione e potrebbe cambiare a seconda dei risultati di e Bruges nell'ultima tornata di playoff, nella quale verranno assegnati gli ultimi tre posti per la fase a gironi.

FASCE SQUADRE ITALIANE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE

La sorte ha voluto che le squadre italiane fossero distribuite in maniera uniforme, una per fascia.

JUVENTUS - PRIMA FASCIA : La , di tutte le italiane, dovrebbe riuscire ad avere il sorteggio più morbido. Le squadre più forti sono tutte in prima fascia e la Juventus non potrà incrociarle. Dalla seconda fascia occhio a Real Madrid, Atletico Madrid, e Tottenham.

: La , di tutte le italiane, dovrebbe riuscire ad avere il sorteggio più morbido. Le squadre più forti sono tutte in prima fascia e la Juventus non potrà incrociarle. Dalla seconda fascia occhio a Real Madrid, Atletico Madrid, e Tottenham. NAPOLI - SECONDA FASCIA : Il Napoli è avanzato di una fascia rispetto alla passata stagione e questo dovrebbe consentire agli azzurri di ottenere un sorteggio meno ostico. Dalla terza fascia, stavolta, non potrà arrivare il Liverpool come un anno fa: avversarie più abbordabili.

: Il Napoli è avanzato di una fascia rispetto alla passata stagione e questo dovrebbe consentire agli azzurri di ottenere un sorteggio meno ostico. Dalla terza fascia, stavolta, non potrà arrivare il Liverpool come un anno fa: avversarie più abbordabili. INTER - TERZA FASCIA : Anche l'Inter ha fatto un passo in avanti rispetto all'ultima edizione della Champions League, ma tra prima e seconda fascia i nerazzurri rischiano un sorteggio particolarmente proibitivo.

: Anche l'Inter ha fatto un passo in avanti rispetto all'ultima edizione della Champions League, ma tra prima e seconda fascia i nerazzurri rischiano un sorteggio particolarmente proibitivo. ATALANTA - QUARTA FASCIA: Dalla quarta fascia l'Atalanta è destinata a ritrovarsi in un gruppo particolarmente competitivo, ma la Dea era consapevole delle difficoltà: Gasperini e i suoi affronteranno questa Champions da autentica mina vagante.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING

La cerimonia del sorteggio della fase a gironi della Champions League si terrà giovedì 29 agosto a Montecarlo con inizio alle ore 18.

La copertura per il sorteggio di Champions League è la seguente:

Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 17.45)

Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 17.45)

Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky

Sarà possibile seguire il sorteggio di Champions League anche in diretta :

su Eurosport 1 tramite DAZN , nella sezione 'Ora in tv' (diretta dalle 18)

, nella sezione 'Ora in tv' (diretta dalle 18) sul sito ufficiale Uefa.com

Chi non avrà modo di guardare il sorteggio di Champions League in tv o streaming, potrà vivere l'evento in diretta testuale su Goal sin dalle prime ore della giornata.