Everton-Wolverhampton: assist per Kean, Cutrone non brilla

Moise Kean e Patrick Cutrone si ritrovano contro alla prima da titolare in Everton-Wolverhampton: l'ex Juventus si sblocca con un assist.

Sfida tra giovani talenti italiani in Premier League: da una parte Moise Kean a guidare l'attacco dell', dall'altra Patrick Cutrone alla prima da titolare nel Wolverhampton. Esordio con un assist per l'ex , partita poco brillante per l'ex .

Dopo appena cinque minuti di gioco Kean pressa il portiere avversario Rui Patricio, che gli rinvia addosso e facilita l'assist a Richarlison, bravo a trovare poi l'angolino alto di prima. Una partita firmata dalla doppietta del brasiliano, sempre più decisivo in casa Toffees. Con il passare dei minuti cala il rendimento del classe 2000, sostituito nella ripresa al 76' da Calvert-Lewin.

Partita poco brillante invece per Patrick Cutrone, che esce sconfitto con la squadra ospite e non riesce a incidere in area avversaria. La prima conclusione dell'ex Milan arriva al 14' ma il portiere di casa si supera e gli nega la gioia del goal. Il secondo tentativo al 25', quando viene murato al momento della battuta: nella ripresa viene ingabbiato dai centrali avversari e viene sostituito da Diogo Jota.