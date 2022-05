L'Everton rimane in Premier: rimonta e invasione di campo al minuto 85

L'Everton rimane in Premier League. Il rischio di una storica retrocessione dopo decenni è scongiurato, grazie alla vittoria in rimonta contro il Crystal Palace. Sotto di due reti all'intervallo, il club di Liverpool ha rimontato il team londinese, assicurandosi la permanenza nella massima serie (+4 sulle inseguitrici a 90' dal termine). Facendo esplodere di gioia il pubblico di casa.

Incontenibile il tifo dell'Everton, dopo la rete di un Dominic Nathaniel Calvert-Lewin che rispetto alla scorsa stagione non ha certo brillato, causa prestazioni deludenti e soprattutto un infortunio al piede che lo ha tenuto fuori per tre mesi. Il goal salvezza è però il suo. Colpo di testa ed invasione di campo.

Decine di tifosi dell'Everton, infatti, non sono riusciti a contenere il proprio entusiasmo per il 3-2, arrivato dopo le reti ospiti di Mateta e Ayew, nonchè quelle della rimonta con Keane ed un Richarlison arrivato in doppia cifra dopo la rete al Crystal Palace.

Al minuto 85 il direttore di gara Taylor non ha potuto far altro che interrompere la sfida per qualche minuto, visto e considerando come i tifosi dell'Everton si sono riversati in campo nonostante mancasse ancora la parte finale della gara, più i minuti di recupero.

L'articolo prosegue qui sotto

Lo stesso Calvert-Lewin, spaesato, ha chiesto ai tifosi di tornare sugli spalti, così da concludere il match al meglio, concentrati. E festeggiare insieme a Goodinson Park. Gli steward e gli addetti alla sicurezza hanno fatto il possibile per far rientrare tutto alla normalità, nuovamente tale dopo qualche minuto.

La gara tra Everton e Crystal Palace è stata infuocata e pregna di proteste, soprattutto dopo un intervento di Ayew su Anthony Gordon: il giocatore ghanese è stato solamente ammonito, contrariamente alla richiesta di rosso degli avversari, riuscendo a segnare il momentaneo 2-0.

Alla fine, però, i padroni di casa festeggiano la salvezza: al minuto 85, e di nuovo al termine sei sette di recupero. Nel 2022/2023 ci sarà ancora il Derby di Liverpool: Merseyside salvo.