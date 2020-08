Europa League, risultati ottavi - Avanti Copenaghen e Shakhtar

Eliminate Wolfsburg e Istanbul Basaksehir, attesa per le gare delle squadre italiane e del Manchester United.

Chiusi i campionati nazionali, ripartono i tornei continentali. In attesa della Champions, via all' con le gare secche di e , nonchè le sfide di ritorno degli ottavi di finale per determinare le otto squadre che si contenderanno il titolo in nelle prossime settimane.

Nelle prime gare degli ottavi di finale, andate in scena nel pomeriggio di mercoledì, a passare il turno sono state Copenaghen e Donetsk. I danesi hanno regolato con un tris l' , ribaltando la sconfitta di misura rimediata all'andata. Nell'altra il , in un gara combattuta e con un rosso per parte, non è invece riuscita ad avere la meglio sugli ucraini, concludendo così l'annata: padroni di casa tra l'altro vincenti nel finale con l'uno-due micidiale segnato da Moraes prima e Solomon poi. Dunque ancora Moraes: per il Donetsk tre goal in quattro minuti.

COPENAGHEN-ISTANBUL BASAKSEHIR (and 0-1) 3-0 [4' e 52' rig. Wind, 62' Falk]

Altre squadre

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG (and 2-1) 3-0 [89' Moraes, 91' Solomon, 93' Moraes]

INTER-GETAFE (gara unica) [mercoledì ore 21]

MANCHESTER UNITED-LASK (and 5-0) [mercoledì ore 21]

BAYER LEVERKUSEN-RANGERS (and 3-1) [giovedì ore 18.55]

SIVIGLIA-ROMA (gara unica) [giovedì ore 18.55]

BASILEA-EINTRACHT FRANCOFORTE (and 3-0) [giovedì ore 21]

WOLVERHAMPTON-OLYMPIAKOS (and 1-1) [giovedì ore 21]