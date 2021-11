Il Galatasaray blinda il passaggio del turno e vede gli ottavi di finale, a spese del Marsiglia. A Istanbul gli uomini di Terim asfaltano la truppa di Sampaoli con un rotondo 3-0 in un clima infernale e sono certi del primo posto con un turno di anticipo. Aritmeticamente qualificata anche la Lazio, che vince in Russia e potrà sperare nello scontro diretto all'ultima giornata: con al vittoria sarà primo posto, altrimenti secondo.

Primo posto matematico anche per il West Ham, comodo 0-2 sul campo del Rapid Vienna e primo posto timbrato senza problemi nel gruppo H, dove Dinamo Zagabria e Genk rimangono in corsa per il secondo posto.

Matematicamente qualificato agli ottavi anche il Bayer Leverkusen, che deve rimontare da 1-2 a 3-2 il Celtic in una partita contraddistinta dai ribaltamenti e dai goal sbagliati del Bayer: un super Wirtz allla fine trascina i tedeschi al primo posto. Celtic sicuro del terzo posto in virtù della vittoria per 2-0 del Betis, secondo aritmetico, sul Ferencvaros.

Rimane ancora tutto aperto nel gruppo F, con la Stella Rossa che prende il primo posto a 10 punti, uno in più del Braga, sconfitto dal Midtjylland che ora sale a 8. Fuori dai giochi il Ludogorets.

GIRONE A

BRONDBY-LIONE [Giovedì ore 21:00]

RANGERS-SPARTA PRAGA [Giovedì ore 21:00]

GIRONE B

MONACO-REAL SOCIEDAD [Giovedì ore 21:00]

PSV-STURM GRAZ [Giovedì ore 21:00]

GIRONE C

SPARTAK MOSCA-NAPOLI 2-1 [3' Sobolev (S), 28' Sobolev (S), 64' Elmas (N)]

LEICESTER-LEGIA VARSAVIA [Giovedì ore 21:00]

GIRONE D

OLYMPIACOS-FENERBAHCE [Giovedì ore 21:00]

EINTRACHT FRANCOFORTE-ANVERSA [Giovedì ore 21:00]

GIRONE E

GALATASARAY-MARSIGLIA 4-2 [12' Cicaldau (G), 30' aut. Caleta-Car (M), 64' Feghouli (G), 69' Milik (M), 83' Babel (G), 85' Milik (M)]

LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO 0-3 [56' rig. e 63' rig. Immobile, 87' Pedro]

GIRONE F

MIDTJYLLAND-BRAGA 3-2 2' [Sviatchenko (M), 43' Horta (B), 48' Isaksen (M), 85' Galeno (B), 90+3' rig. Evander (M)]

STELLA ROSSA-LUDOGORETS 1-0 [57' Ivanic]

GIRONE G

BAYER LEVERKUSEN-CELTIC 3-2 [16' Andrich (L), 40' rig. Juranovic (C), 56' Jota (C), 82' Andrich (L), 85' Diaby (L)]

BETIS SIVIGLIA-FERENCVAROS 2-0 [5' Tello, 52' Canales]

GIRONE H

DINAMO ZAGABRIA-GENK 1-1 [35' Menalo (D), 45+1' Ugbo (G)]

RAPID VIENNA-WEST HAM 0-2 [40' Yarmolenko, 45+2' Noble]