Europa League, risultati 3ª giornata - Il Manchester United vince a Cipro, ok Psv e Monaco

Rashford e Martial ribaltano l'Omonia, mentre gli olandesi dilagano in Svizzera. Vincono anche Real Sociedad e Union Berlino.

Brividi e sollievo per il Manchester United nella terza giornata di Europa League: dopo aver subito lo svantaggio nel primo tempo, sono i sostituti Martial e Rashford a ribaltare le sorti della partita.

Dilaga il PSV Eindhoven, che ne fa 5 sul campo del derelitto Zurigo, sempre più in difficoltà. Tutto facile anche per Monaco e Stella Rossa che in casa volano.

Vittorie importanti in trasferta per l’Union Berlino sul campo del Malmo (partita finita con 30 minuti di ritardo per scontri tra tifoserie) e anche per la Real Sociedad.

EUROPA LEAGUE, 3ª GIORNATA: I RISULTATI

GIRONE A

Zurigo-PSV Eindhoven 1-5 [10' e 15' Vertessen (P), 21' Gakpo (P), 35' Simons (P), 55' Gakpo (P), 87 Okita (Z)]

Ajax-Bodo/Glimt 21.00



GIRONE B

Fenerbahce-AEK Larnaca 21.00

Rennes-Dynamo Kiev 21.00



GIRONE C

HJK-Ludogorets 1-1 [10' Tissera (L), 55' Hetemaj (H)]

Roma-Betis 21.00



GIRONE D

Malmo-Union Berlino 0-1 [63' Becker (U)]

Braga-Saint Gilloise 21.00



GIRONE E

Sheriff Tiraspol-Real Sociedad 0-2 [53' Silva, 62' Elustondo]

Omonia Nicosia-Manchester United 2-3 [34' Ansarifard (O), 53' Rashford (M), 63' Martial (M), 84' Rashford (M), 85' Panagioitou (O)]

GIRONE F

Sturm Graz-Lazio 0-0

Midtjylland-Feyenoord 21.00



GIRONE G

Olympiacos-Qarabag 21.00

Friburgo-Nantes 21.00



GIRONE H

Monaco-Trabzonspor 3-1 [14' e 45+2' Ben Yedder (M), 55' Disasi (M), 72' Basaketas (T)]

Stella Rossa-Ferencvaros 4-1 [27' rig. Kanga (S), 35' Mitrovic (S), 50' Katai (S), 60' Kanga (S), 71' Zachariassen (F)]