Disordini tra Malmo e Union Berlino: partita sospesa per 20 minuti

Lancio di fumogeni e petardi nella sfida di Europa League, l’arbitro ha fatto rientrare i giocatori fermando il match.

La partita della 3ª giornata di Europa League tra Malmo e Union Berlino è stata sospesa sul punteggio di 0-0 per diversi minuti a causa di un lancio di fumogeni e petardi iniziato da alcuni tifosi tedeschi, a cui è seguita la risposta del svedesi.

I disordini sono iniziati intorno all’ora di gioco: le due tifoserie non sono entrate in contatto, ma ci sono stati dei lanci di materiale pirotecnico sia in campo che sulle tribune da entrambi i settori.

L’arbitro turco Meler ha ordinato alle due squadre di tornare negli spogliatoi, con tanta frustrazione da parte dei giocatori tedeschi, in particolare modo il capitano Trimmel, che aveva cercato di calmare le acque da parte dei suoi.

C’è stato bisogno dell’intervento della Polizia, che ha creato un cordone di sicurezza, mentre nella curva dedicata ai tifosi dell’Union in molti se la sono presa con i pochi colpevoli.

Le forze dell’ordine hanno anche disposto l’allontanamento di alcuni tifosi dalle tribune. Dopo 20 minuti, la partita è ripresa in sicurezza.