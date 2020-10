Europa League, risultati 1ª giornata - Vince l'Arsenal, ok Benfica e Leverkusen

I Gunners faticano ma vincono, il Benfica va sulle spalle di Nunez. Il Leverkusen ne fa sei, pari Real Sociedad. Cade in casa il PSV. Rangers ok.

Non mancano le sorprese nella prima giornata di Europa League 2020/21, con tante big in difficoltà. Nel gruppo A, la Roma fa il suo vincendo in Svizzera di rimonta, mentre il Cluj vince a Sofia contro il : reti di Rondon e Deac nella ripresa.

Soffre l', che ha bisogno di rimontare il : al goal di Fountas, su regalo di Leno, rispondono David Luiz e il subentrato Aubameyang. Nell'altra gara del gruppo, colpo del Molde in sul campo del Dundalk.

Tutto comodo per il Bayer Leverkusen contro il : la difesa dei francesi non è particolarmente sicura e già dopo 16 minuti è 2-0. Gouiri accorcia, ma nella ripresa i tedeschi dilagano fino a segnarne sei, con Bellarabi protagonista dalla panchina. Nell'altra gara successo del Beer Sheva sullo Slavia Praga.

Fuochi d'artificio a Poznan tra Lech e : tre volte in vantaggio i portoghesi, i polacchi però arrivano al pari solo due volte. Decide Nunez, autore di una doppietta. Vittoria in trasferta anche per i .

Si fa rimontare il , in vantaggio con il secondo goal in due gare di Götze. Il Granada rimonta nella ripresa anche con l'ex Machis. Pari nell'altro match tra e Omonia.

Nel match del , invece, un solo goal: quello dell'AZ che condanna il Napoli alla sconfitta. Ne approfitta la , che vince nel recupero contro il Rijeka.

EUROPA LEAGUE, 1ª GIORNATA

GIRONE A

CSKA SOFIA-CLUJ 0-2 [53' Rondon (CL), 74' rig. Deac (CL)]

YOUNG BOYS-ROMA 1-2 [14' rig. Nsame (Y), 69' Bruno Peres (R), 74' Kumbulla (R)] - Leggi il report

GIRONE B

DINDALK-MOLDE 1-2 [36' Murray (D), 62' Hussain (M), 72' rig. Omoijuanfo (M)]

RAPID VIENNA-ARSENAL 1-2 [53' Fountas (R), 70' David Luiz (A), 74' Aubameyang (A)]

GIRONE C

BAYER LEVERKUSEN-NIZZA 6-2 [11' Amiri (B), 16' Alario (B), 31' Gouiri (N), 61' Diaby (B), 79' e 83' Bellarabi (B), 86' Wirtz (B), 90' Claude-Maurice (N)]

HAPOEL BEER-SHEVA-SLAVIA PRAGA 3-1 [45' Agudelo (H), 75' Provod (S), 86' e 88' Acolatse (H)]

GIRONE D

STANDARD LIEGI-RANGERS 0-2 [19' rig. Tavernier (R), 90+3' Roofe (R)]

LECH-BENFICA 2-4 [9' rig. Pizzi (B), 15' Ishak (L), 42' Nunez (B), 48' Ishak (L), 60' e 90+3' Nunez (B)]

GIRONE E

PSV-GRANADA 1-2 [45+1' Götze (P), 57' Molina (G), 66' Machis (G)]

PAOK-OMONIA 1-1 [16' Bautheac (O), 56' Murg (P)]

GIRONE F

NAPOLI-AZ 0-1 [57' De Wit (A)] - Leggi il report

RIJEKA-REAL SOCIEDAD 0-1 [90+3' Bautista (R)]

GIRONE G

BRAGA- [Ore 21,00]

LEICESTER-ZORYA [Ore 21,00]

GIRONE H

SPARTA PRAGA-LILLA [Ore 21,00]

CELTIC-MILAN [Ore 21,00]

GIRONE I

MACCABI TEL AVIV-QARABAG [Ore 21,00]

VILLARREAL-SIVASSPOR [Ore 21,00]

GIRONE J

TOTTENHAM-LASK [Ore 21,00]

LUDOGORETS-ANTWERP [Ore 21,00]

GIRONE K

WOLFSBERG-CSKA MOSCA [Ore 21,00]

DINAMO ZAGABRIA-FEYENOORD [Ore 21,00]

GIRONE L

LIBEREC-GENT [Ore 21,00]

HOFFENHEIM-STELLA ROSSA [Ore 21,00]