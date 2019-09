Europa League, risultati 1ª giornata - Arsenal, Manchester United e Porto ok

Colpo dell'Arsenal sul campo dell'Eintracht, bene anche Man United, Porto e Siviglia. Sorpresa Wolfsberger, cade il Wolverhampton, pari Celtic.

Prima giornata della fase a gironi dell' 2019/20: nei match del pomeriggio - compreso il ko della Lazio a Cluj - l' si aggiudica il match clou sul campo dell' Francoforte, bene anche il e il , il travolge il Krasnodar.

I giovanissimi Willock e Saka permettono ai Gunners di espugnare Francoforte, mentre il Chicharito Hernandez va a segno con il suo Siviglia sul campo del Qarabag. Lo scatenato Bua lancia il Basilea verso la cinquina contro il Krasnodar, mentre il PSV batte lo (ancora in goal il giovane talento Malen).

Pioggia di goal tra APOEL e Dudelange con le doppiette di Pavlovic e Sinani, che firma il 3-4 finale. Si chiude sull'1-1 - , bene anche la contro il .

Nei match delle 21, oltre al poker della Roma sull'Istanbul Basaksehir, vittorie per e contro Astana e mentre cade in casa il Wolverhampton per mano del Braga.

Sorpresa nel girone dei giallorossi, con gli austriaci del Wolfsberger che travolgono in trasferta il Monchengladbach con un clamoroso 4-0. Bene e , il cade nel finale a Bratislava.

EUROPA LEAGUE, 1ª GIORNATA

GRUPPO A

APOEL-DUDELANGE 3-4 [36' Sinani (D), 51' Bernier (D), 54' Pavlovic (A), 56' rig. De Vincenti (A), 58' Pavlovic (A), 72' Stolz (D), 82' Sinani (D)]

QARABAG-SIVIGLIA 0-3 [62' Chicharito, 78' Munir, 85' Torres]

GRUPPO B

DINAMO KIEV-MALMOE 1-0 [84' Buyalskyy]

COPENAGHEN-LUGANO 1-0 [50' Santos]

GRUPPO C

BASILEA-KRASNODAR 5-0 [9' Bua, 40' Bua, 52' Zuffi, 55' aut. Vilhena, 79' Okafor]

GETAFE-TRABZONSPOR 1-0 [18' Angel]

GRUPPO D

LASK-ROSENBORG 1-0 [48' Holland]

PSV-SPORTING 3-2 [19' Malen (P), 25' aut. Coates (P), 38' rig. Fernandes (S), 48' Baumgartl (P), 82' Mendes (S)]

GRUPPO E

CLUJ-LAZIO 2-1 [25' Bastos (L), 41' rig. Deac (C), 75' Omrani (C)]

RENNES-CELTIC 1-1 [38' rig. Niang (R), 59' rig. Christie (C)]

GRUPPO F

EINTRACHT-ARSENAL 0-3 [38' Willock, 85' Saka, 88' Aubameyang]

STANDARD LIEGI-VITORIA GUIMARAES 2-0 [66' aut. Hanin, 91' M'Poku]

GRUPPO G

PORTO-YOUNG BOYS 2-1 [8' e 29' Tiquinho (P), 15' rig. Nsame (Y)]

RANGERS-FEYENOORD 1-0 [24' Ojo]

GRUPPO H

ESPANYOL-FERENCVAROS 1-1 [10' aut. Javi Lopez (F), 60' M. Vargas (E)]

LUDOGORETS- MOSCA 5-1 [11' Diveev (C), 47' Wanderson, 50' Lukoki, 52', 68' e 73' Keseru]

GRUPPO I

GENT-ST. ETIENNE 3-2 [2' e 43' David (G), 38' Khazri (S), 64' aut. Perrin (G), 74' aut. Kaminski (S)]

WOLFSBURG-OLEKSANDRIYA 3-1 [20' Arnold, 24' Mehmedi, 67' Banada (O), 68' Brekalo]

GRUPPO J

B. MONCHENGLADBACH-WOLFSBERGER 0-4 [13' Weismann, 31' e 68' Leitgeb, 41' Ritzmaier]

ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR 4-0 [42' aut. Caiçara, 58' Dzeko, 71' Zaniolo, 93' Kluivert]

GRUPPO K

SLOVAN BRATISLAVA-BESIKTAS 4-2 [14' e 58' Sporar (S), 29' rig. Ljajic (B), 45' Bozhikov (B), 93' Ljubicic (S), 94' Moha (S)]

WOLVERHAMPTON-BRAGA 0-1 [71' Horta]

GRUPPO L

MANCHESTER UNITED-ASTANA 1-0 [73' Greenwood]

PARTIZAN-AZ ALKMAAR 2-2 [12' Stengs (A), 42' rig. e 61' Natcho (P), 67' Boadu (A)]