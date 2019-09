Cluj-Lazio 2-1: Bastos illude, biancocelesti battuti in rimonta

Secondo ko di fila per la Lazio dopo quello in campionato con la SPAL: il Cluj vince 2-1 in rimonta con Deac e Omrani, momentaneo vantaggio di Bastos.

La non gira. Dopo un buon avvio di stagione, seconda sconfitta consecutiva per i capitolini che fa il paio col ko contro la e perdono 2-1 al debutto in (Gruppo E) sul campo del Cluj . Bastos illude i biancocelesti, rimontati e battuti come a Ferrara da Deac e Omrani.

Inzaghi lascia a casa Luis Alberto e Immobile affidandosi alla coppia Correa-Caicedo, in mediana spazio a Berisha, difesa con Vavro, Acerbi e Bastos. A sinistra chance per Jony.

La Lazio parte bene e con Milikovic-Savic sfiora il vantaggio al 10', poi tocca Jony salire in cattedra con cross al bacio come quello che consente a Bastos di sbloccare il risultato con un tap-in di ginocchio sotto misura. Alla mezz'ora Lazzari si divora il raddoppio, facendo da antipasto al pareggio del Cluj su rigore con Deac al 41' per trattenuta in area di Leiva.

Nella ripresa nel Cluj entra Omrani e la Lazio va nel pallone: l'attaccante dei rumeni prima grazia Strakosha su svarione di Bastos, ma al 75' fa 2-1 di testa dopo aver colpito la traversa sfruttando un'uscita a vuoto del portiere biancoceleste. Inzaghi si gioca le carte Lulic e Adenkaye ma non c'è reazione, eccezion fatta per una chance fallita da due passi da Cataldi al 91': il Cluj strappa i 3 punti, Lazio ancora ko.

IL TABELLINO

CLUJ-LAZIO 2-1

MARCATORI: 25' Bastos, 41' rig. Deac (C), 75' Omrani (C)

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burça, Boli, Mike, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun (83' Culio); L. Traorè (46' Omrani), Deac (90' Golofca). All. Petrescu.

Arbitro: Stefanski

Ammoniti: Lucas Leiva, Cataldi, Milinkovic-Savic

Espulsi: nessuno