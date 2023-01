Supercoppa Italiana e Serie A, dove viene scontata la squalifica? Il regolamento

In occasione della Supercoppa Italiana, massima attenzione per i giocatori di Milan e Inter: le squalifiche valgono anche in campionato.

Milan contro Inter, ancora una volta. Il derby milanese va oltre la Serie A e si sposta in una finale, ovvero quella di Supercoppa Italiana. I rossoneri, che nel 2021/2022 hanno conquistato lo Scudetto, sfidano i nerazzurri, riusciti a riportare a Milano la Coppa Italia sotto la guida di Simone Inzaghi. Ora, in mezzo al campionato, in palio un trofeo. Una delle gare più sentite si gioca mercoledì 18 gennaio 2023, pochi giorni dopo la conclusione della diciottesima giornata di Serie A e a pochi giorni dall'inizio della diciannovesima, con conseguenze dirette, per quanto riguarda eventuali ammonizioni ed espulsioni, anche per quanto riguarda il campionato. ROSSO IN SUPERCOPPA ITALIANA, COSA SUCCEDE? Chi viene espulso nella finale della Supercoppa Italiana, infatti, dovrà scontare la propria squalifica in Serie A. Chi dovesse essere vittima di un cartellino rosso da parte del direttore di gara dovrà saltare il 19esimo turno, ed eventualmente anche quelli successivi in caso di più giornate comminate dal Giudice Sportivo. Lo stesso discorso vale anche per la somma di ammonizioni: un giocatore diffidato prima della Supercoppa Italiana, ed ammonito a Riyad, salterebbe la 19esima giornata di Serie A. SQUALIFICA IN CAMPIONATO: NIENTE SUPERCOPPA La Supercoppa Italiana è giudicata come una gara di Serie A, dunque il principio vale anche al contrario. Se un giocatore dovesse essere espulso nel turno precedente la partita o avere una somma di ammonizioni tale da essere squalificato, sconterebbe il proprio stop proprio nella finale. Non è però il caso di Milan e Inter, che si sono presentate in Arabia Saudita senza calciatori squalificati. Diverso è il discorso dei diffidati di Pioli e Inzaghi, ovvero di coloro che, venendo ammoniti a Riyad, salterebbero la prossima giornata di Serie A (contro la Lazio per quanto riguarda il Milan, contro l'Empoli per quanto riguarda l'Inter). I DIFFIDATI DI MILAN E INTER Un solo è il giocatore che rischia di saltare la prossima partita di campionato in caso di ammonizione: si tratta di Ismael Bennacer, arrivato a quota quattro ammonizioni in campionato dopo il giallo rimediato nell'anticipo di Lecce. Scelti da Goal Milan-Inter: tv, streaming, formazioni

