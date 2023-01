Supercoppa Italiana 2023: diffidati e squalificati di Milan-Inter

Supercoppa Italiana a rischio per i giocatori di Milan e Inter: i diffidati e la situazione disciplinare in vista del derby della Madonnina.

Un derby della Madonnina con il primo trofeo stagionale in palio. Sarà una sfida tutt’altro che banale quella in programma in Arabia Saudita il 18 gennaio tra Milan e Inter. La stracittadina mette in palio la Supercoppa Italiana, con le due formazioni meneghine che si affrontano con l’obiettivo di portare a casa la coppa.

Il derby numero 234 della storia tra Milan e Inter, in programma a Riyad, rappresenta un appuntamento da non fallire per le due squadre e per i rispettivi allenatori, Stefano Pioli e Simone Inzaghi.

Entrambi i tecnici devono fare i conti con la questione disciplinare in vista della 18ª giornata di Serie A, l’ultima prima della gara in terra saudita.

Oltre a gestire le energie psicofisiche, Pioli e Inzaghi dovranno dunque stare attenti anche alla situazione legata ai cartellini dei propri giocatori proprio in vista della gara di Supercoppa e di quelle successive in campionato.

COSA DICE IL REGOLAMENTO

Il regolamento prevede che la Serie A e la Supercoppa siano legate per quanto concerne la situazione disciplinare.

Le squalifiche rimediate saranno, dunque, scontate nelle gare successive, indipendentemente da quale sia la competizione.

Se un giocatore dovesse essere espulso nel 18° turno di Serie a o uno diffidato dovesse essere ammonito, scatterebbe la squalifica proprio nel match di Supercoppa di Riyad.

Stesso discorso per quanto riguarda il campionato. Eventuali squalifiche rimediate nella sfida Milan-Inter saranno scontate in Serie A a partire dalla 19ª giornata.

CHI SALTA MILAN-INTER PER SQUALIFICA?

Nessun calciatore di Milan e Inter è diffidato in vista delle sfide contro Lecce e Verona.

Il rossonero Sandro Tonali è stato ammonito contro la Roma e salterà la gara contro i salentini al Via del Mare, mentre tornerà nuovamente a disposizione proprio per la Supercoppa Italiana.

Dunque solo un eventuale cartellino rosso impedirebbe ai calciatori rossoneri e nerazzurri di non poter essere arruolabili per la gara di Riyad.

CHI RISCHIA LA SQUALIFICA DALLA SUPERCOPPA?

I calciatori con tre ammonizioni sulle spalle e dunque a rischio diffida sono due nel Milan e tre nell’Inter. Da una parte Ismael Bennacer e Rafael Leao, dall’altra Denzel Dumfries, Milan Skriniar e Nicolò Barella.

In caso di giallo rispettivamente contro Lecce e Verona, scatterà la diffida dalla sfida di Supercoppa.

Se poi dovessero rimediare un altro cartellino, scatterà automaticamente la squalifica, da scontare a partire dal 19° turno, quando i nerazzurri se la vedranno con l’Empoli e i rossoneri contro la Lazio all’Olimpico.