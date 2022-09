Proteste e espressione blasfema: Cataldi squalificato per un turno

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, sarà costretto a fermarsi per un turno. A deciderlo è stato il Giudice Sportivo.

Doccia fredda per la Lazio. Maurizio Sarri infatti, non potrà contare su Danilo Cataldi nella prossima sfida di campionato in programma domenica prossima all’Olimpico contro il Verona.

Il Giudice Sportivo, ha annunciato che il centrocampista biancoceleste dovrà scontare un turno di squalifica.

Cataldi non è stato espulso nell’ultimo match di campionato perso contro il Napoli, ma è stato fermato a causa del suo comportamento a fine gara.

Lo si evince dal comunicato emesso dal Giudice Sportivo.

“SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

CATALDI Danilo (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, nell’androne antistante gli spogliatoi, contestato in maniera scomposta una decisione arbitrale proferendo, inoltre, un’espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Oltre alle proteste nei confronti del direttore di gara, Cataldi è stato squalificato per una giornata dunque anche a causa di un’espressione blasfema.