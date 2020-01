Onda Cero: Comunicato l'esonero a Valverde, manca solo l'ufficialità

Il tecnico del Barcellona paga il mancato successo in Supercoppa di Spagna: addio da primo del campionato spagnolo.

Ernesto Valverde è ad un passo dall'esonero. Mancherebbe solamente l'ufficialità prima dell'addio al del tecnico capolista della , ma eliminato in semifinale della Supercoppa di e dunque punito per il mancato successo, ottenuto invece dal di Zidane.

Secondo Onda Cero e Radio Catalunya, nell'incontro del pomeriggio tra Valverde e il Barcellona, al tecnico spagnolo sarebbe stato comunicato l'esonero, che arriverà ufficialmente nelle prossime ore. Il tutto nonostante l'ex Bilbao sia primo alla pari con il Real e Campione in carica di Spagna.

Xavi ha detto no al Barcellona per l'immediato ritorno in Catalogna, visto che il giovane allenatore è concentrato sull'attuale lavoro all'Al-Sadd. L'ex fuoriclasse spagnolo tornerebbe però volentieri a giugno, realizzando così il suo sogno di allenare la squadra con cui ha vinto tutto e più volte.

Per questo motivo la sensazione è che il Barcellona si affiderà ad un traghettatore come Garcia Pimienta, attuale tecnico del Barcellona B che proverà a vincere Liga, Coppa del Re e in primavera. E' lui il favorito su Setien, libero dopo l'addio al Betis.

Difficile che possa arrivare subito Pochettino, visto che l'ingaggio dell'argentino porterebbe ad una conferma nel lungo periodo e certamente non ad un addio a giugno per Xavi. Stesso motivo per cui è da escludere Allegri, che si sarebbe comunque proposto al Barcellona negli ultimi giorni.

Ultime ore a Barcellona per Valverde, da tempo osteggiato dai tifosi nonostante la vittoria della Liga in due occasioni. Per i fans conta solamente la Champions League, che nel post Luis Enrique è stata decisamente deludente. Ora, la nuova rivoluzione.