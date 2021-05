Giornata di verdetti anche in Eredivisie: Ajax ancora campione d'Olanda

Non solo la Serie A, anche la Eredivisie si è regalata in queste ore il suo verdetto più importante. L’Ajax infatti, battendo con un netto 4-0 l’Emmen si è laureato campione d’Olanda.

Partita senza storia quella della Johan Cruijff Arena, con i Lancieri che si sono portati in vantaggio già al 10’ grazie ad una rete di Timber.

Nella ripresa a mettere la firma sul tris che ha permesso alla compagine guidata da Ten Hag di dilagare e chiudere definitivamente i giochi, sono stati Haller, Rensch e Klaassen.

Champions of the Netherlands. Again. #XXXVoorJullie pic.twitter.com/UGVkxEIsKG