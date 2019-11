EOLO regala 3 mesi di DAZN ai già clienti

Per i cilenti con abbonamento EOLO Super 3 mesi di accesso gratuito alla piattaforma attivando l'opzione DAZN.

Come vedere DAZN gratis per 3 mesi? La risposta arriva da EOLO, principale operatore in nel fixed-wireless ultrabroadband per i segmenti residenziale e business.

EOLO ha lanciato una nuova attività promozionale per premiare i suoi clienti. Grazie all'accordo con DAZN, oltre all’offerta per i nuovi clienti EOLO super che regala 6 Mesi di DAZN (60€ di valore) , il provider ha riservato ai clienti già abbonati al servizio EOLO Super una promo comunicata tramite email, che prevede la possibilità di accedere ai contenuti della piattaforma di interamente dedicata allo sport gratuitamente per tre mesi.

I clienti EOLO Super che decideranno di attivare l’opzione DAZN potranno godersi tre partite di per ogni giornata di campionato, tutta la Serie B, il grande calcio internazionale ( , , Eredivisie, , EFL Cup, Copa Libertadores), sport automobilistici con WRC, IndyCar e NASCAR, sport americani con NFL e MLB, boxe, MMA. le competizioni europee di rugby e pallavolo, senza dimenticare tennis, basket e ciclismo grazie ai canali Eurosport.

Attivare l'offerta è facilissimo:

basta accedere all'area clienti EOLO > cliccare su 'I miei contratti' > proseguire su 'Modifica il tuo servizio'> selezionare 'Vuoi modificare solo gli accessori' > e infine aggiungere l'opzione DAZN.

Conclusa l'operazione, riceverai una email di conferma con il codice coupon e il link di attivazione. Il periodo di 3 mesi di visione gratuita di DAZN partirà dal momento in cui verrà attivata l'opzione DAZN.

Sarà possibile disdire DAZN durante l'arco dei 3 mesi di prova o proseguire con la visione dei contenuti offerti dalla piattaforma pagando, al termine del periodo gratuito, direttamente in fattura EOLO.

Cosa state aspettando? Controllate la vostra area clienti se siete clienti EOLO .