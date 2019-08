Partnership Dazn-Eolo: 6 mesi gratis per i clienti Eolo Super

Per i nuovi cilenti che attiveranno Eolo Super, 6 mesi di libero accesso all’ampia offerta multisport della piattaforma di streaming.

Il principale operatore in nel fixed-wireless ultrabroadband per i segmenti business e residenziale, EOLO, è nuovo partnership di DAZN: grazie all'accordo, tutti i nuovi clienti che attiveranno EOLO Super potranno avere libero accesso per sei mesi alla piattaforma di interamente dedicata allo sport.

Tre match di a settimana per tutta la nuova stagione, la , la e diversi altri campionati calcistici esteri, la Serie B, ma anche il tennis, il basket e il ciclismo dei canali Eurosport HD1 e HD2.

Al termine dei 6 mesi, i clienti potranno continuare a pagare DAZN nella fattura EOLO a 9,99 euro al mese, con l’opzione Multiscreen anche su più dispositivi in contemporanea a 1 euro invece che 5.

In seguito all’avvenuta installazione del servizio EOLO Super, i clienti potranno attivare l’offerta accedendo alla loro area riservata e scegliendo DAZN dalla lista dei servizi digitali gratuiti. Riceveranno in seguito una mail contenente un codice promozionale e le istruzioni per attivarlo.

DAZN può essere utilizzato grazie a console per videogiochi, smart , pc, tablet e smartphone.