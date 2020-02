Emergenza Coronavirus: a rischio Inter-Ludogorets e Milan-Genoa

Il coronavirus ferma anche lo sport italiano. Inter-Ludogorets potrebbe giocarsi a porte chiuse, a rischio rinvio Milan-Genoa.

L’ si riscopre in piena emergenza coronavirus. Con il numero di contagi che è notevolmente aumentato nel corso degli ultimi giorni, il governo ha deciso di approvare un decreto legge che, come è normale che sia, ha portato anche al rinvio delle manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto, ovvero le aree al momento più colpite.

Per l’immediato sono state quindi spostate le gare di Serie A Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, oltre a quattro partite del campionato di Serie C, ma altri sono ovviamente gli eventi a rischio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ tornerà oggi ad allenarsi in vista della sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di che giovedì la vedrà opposta a San Siro contro il , ma non è escluso che il match venga rinviato, anche se al momento l’ipotesi più plausibile è quella che si disputi a porte chiuse.

Altre squadre

Le partite a rischio potrebbero però essere anche altre, il tutto dipenderà da quanto lungo sarà l’arco di tempo che il provvedimento coprirà. In vista del prossimo turno di , l’unica partita che dovrebbe essere rinviata sarebbe -, mentre visto che al momento lo stop riguarda solo gli eventi in Lombardia e Veneto, non dovrebbero essere a rischio le semifinali di - (in programma il 4 marzo) e Napoli-Inter (5 marzo).