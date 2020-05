I giocatori dell'Eibar chiedono garanzie per ripartire: "Abbiamo paura"

I giocatori dell’Eibar, attraverso un comunicato, hanno espresso le loro preoccupazioni legate alla ripartenza: “Prima che calciatori siamo persone”.

Le prossime potrebbero essere giornate decisive per molti dei campionati europei ancora sospesi. Se in Paesi come e si è deciso di chiudere in anticipo la stagione, in altri c’è ancora la possibilità che si riescano a portare i tornei alla loro naturale conclusione.

E’ il caso anche della , visto che le ultime decisioni del Governo hanno riaperto la strada che porta ad un possibile ritorno in campo, la preoccupazione per quella che è la situazione attuale comunque resta.

Lo si evince anche dal comunicato con il quale i giocatori dell’ hanno espresso i loro timori.

“Il calcio ci appassiona e nulla ci rende più entusiasti del poterci incontrare di nuovo e del poter far divertire la gente. Senza calcio ci sentiamo vuoti, difendiamo colori che rappresentano migliaia di persone e nulla sarà più uguale senza di loro. Lo spettacolo perde la sua essenza. Altre squadre Siamo privilegiati, ci piace allenarci e giocare, ma prima che calciatori siamo persone e come gran parte della società, siamo preoccupati per la situazione sanitaria. E’ vero che milioni di lavoratori sono tornati ai propri compiti, con molte meno attenzioni e molta meno assistenza rispetto a noi. Molti senza le garanzie minime. Non è giusto e lo sappiamo. Abbiamo paura di iniziare un’attività nella quale non saremo in grado di soddisfare la prima raccomandazione di tutti gli esperti: la distanza fisica. Siamo preoccupati che, facendo ciò che ci piace di più, possiamo possiamo contagiare e infettare i nostri familiari ed amici e che possiamo persino contribuire ad una nuova esplosione dell’epidemia, cosa questa che comporterebbe terribili conseguenze per l’intera popolazione”.

I giocatori dell’Eibar chiedono garanzie dal punti di vista sanitario.