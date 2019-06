Egitto-Congo DR dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Dopo la vittoria all'esordio, l'Egitto sfida il Congo DR nel gruppo A di Coppa d'Africa. Tutte le informazioni e dove vederla in tv e streaming.

Dopo la vittoria all'esordio firmata dal goal di Trezeguet, l' prosegue il suo cammino in Coppa d'Africa 2019 sfidando il Congo DR allo stadio del Cairo.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

I padroni di casa sono tra le squadre favorite per la vittoria finale e, al contrario dei rivali di giornata, hanno iniziato con il piede giusto la competizione battendo 1-0 lo Zimbabwe nella gara inaugurale.

Meno bene è andato l'esordio della Repubblica Democratica del Congo, che è stata sconfitta dall'Uganda a sorpresa. Bakambu e compagni dovranno ora cercare un miracolo contro l'Egitto guidato da Momo Salah per poter rimettersi in corsa per la qualificazione.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni sulla sfida Egitto-Congo DR: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

EGITTO-CONGO DR: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Egitto-Congo DR DATA 26 giugno 2019, 22.00 DOVE Cairo International Stadium, Cairo ARBITRO - TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO EGITTO-CONGO DR

La partita Egitto-Congo DR si giocherà alle ore 22.00 italiane di mercoledì 26 giugno 2019. Il match del gruppo B della Coppa d'Africa 2019 si disputerà al Cairo International Stadium, impianto della capitale egiziana.

Egitto-Congo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN , dove si potranno vedere tutti i match Coppa d'Africa 2019. Per poter guardare la sfida in bisogna avere una smart TV con l'applicazione DAZN, oppure collegando la tv a un decoder Sky Q, a una console Xbox One o PlayStation 4, o attraverso dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Per vedere Egitto-Congo in sarà necessario scaricare l'applicazione di DAZN su tablet o smartphone, oppure diretttamente dal sito web di DAZN sul pc.

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; El Mohamady, Alaa, Hegazy, Ashraf; Hamed, Elneny; Salah, El Said, Trezeguet; Mohsen.

CONGO DR (4-2-3-1): Matampi; Mpeko, Luyindama, Tisserand, Masuaku; Bokadi, Mbemba; Elia, Bolingi, Bolasie; Bakambu.