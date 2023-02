È un Napoli da record: mai nessuno a +15 dopo 22 turni

I partenopei viaggiabi a velocità altissima: il vantaggio di 15 punti è un record nella Serie A a 3 punti. E gli azzurri guidano anche in Europa.

Una vittoria dopo l’altra, accompagnate dalle buone notizie che arrivano da altri campi. Il Napoli continua a macinare punti in campionato e volare verso lo scudetto.

L’ultima a cadere al cospetto della squadra di Luciano Spalletti è stata la Cremonese, in una sorta di rivincita dopo il clamoroso successo dei grigiorossi proprio al Maradona nei quarti di finale di Coppa Italia.

Dopo 22 giornate di Serie A sono ben 19 i successi in cascina e 59 i punti in classifica. Ben 15 in più sulla seconda, un vantaggio rassicurante a meno di un girone dal termine per gli azzurri.

Mai, infatti, nell’era dei 3 punti, ovvero dalla stagione 1994/1995, ad oggi una squadra aveva avuto un distacco simile dalle inseguitrici. Il record apparteneva all’Inter, che nell’annata 2006/2007 viaggiava con 11 punti in più della Roma, seconda in classifica.

Inoltre i 59 punti sfiorano i 60 dei nerazzurri dopo 22 giornate proprio di quel campionato e della Juve stagione 2018/2019, con un margine di 9 punti dei bianconeri sul Napoli.

I numeri record del Napoli si estendono oltre i confini nazionali. Nei top cinque campionati europei solo il Barcellona potrebbe eguagliare i 59 punti - frutto di 19 vittorie, due pari e una sconfitta - della squadra di Spalletti in caso di successo sul Cadice nel prossimo incontro della Liga.

In Premier, la capolista Arsenal ne ha 51 in 21 partite e dunque potenzialmente salirebbe - in caso di vittoria contro il Manchester City mercoledì - a quota 54; il PSG ha totalizzato 54 punti in 23 gare mentre in Bundesliga il Bayern Monaco viaggia a ritmi decisamente più lenti e al di sotto degli standard con 43 punti in 20 partite.

Estendendo il campo di ricerca, solamente il Benfica in Portogallo - vincendo le prossime due - potrebbe eguagliare il Napoli, mentre Galatasaray in Turchia e Panathinaikos in Grecia sono alle spalle dei partenopei, con rispettivamente 54 e 51 punti in 22 partite, le stesse degli azzurri.

Numeri che sottolineano ancor di più - se mai ce ne fosse bisogno - la stagione perfetta del Napoli di Luciano Spalletti, che continua a viaggiare a velocità spedita verso lo scudetto.