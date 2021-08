Dzeko si presenta all'Inter: "Sono sicuro che ci divertiremo"

Prima partita, primo goal. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'avventura all'Inter di Edin Dzeko promette di snodarsi nel modo giusto. E del resto basta ascoltare le parole del nuovo centravanti nerazzurro per capire come la voglia di fare, dopo i sei anni trascorsi alla Roma, non manchi.

"Le sensazioni sono belle, sono molto felice - dice Dzeko a 'Inter Tv', come riporta il sito ufficiale nerazzurro - Questa è una grande opportunità per me, voglio ringraziare la dirigenza e il mister per la loro fiducia, perché pensano che io possa ancora fare la differenza.

Arrivo all'Inter, un grande club, la squadra Campione d'Italia. In questi sei anni in Serie A ho potuto constatare da vicino cosa è l'Inter e cosa rappresenta: ora ci posso giocare e sono molto contento. Non vedo l'ora di scendere in campo con i miei compagni".