Dove vedere Verona-Inter in tv e streaming

L'Inter fa visita al Verona per la quattordicesima giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.

Ultima gara del 2020 per l' di Antonio Conte, che sarà impegnata mercoledì sera nell'anticipo della quattordicesima giornata di sul sempre ostico campo del .

La squadra di Juric peraltro è una delle rivelazioni di questo campionato mentre i nerazzurri, dopo la dolorosa e prematura eliminazione dall'Europa, sembrano avere finalmente ingranato la marcia giusta in campionato.

Nella scorsa stagione il Verona fu capace di fermare l'Inter, agguantando il pareggio nel finale con Miguel Veloso dopo essere addirittura passato in vantaggio all'inizio della gara.

QUANDO SI GIOCA VERONA-INTER

Il match tra Verona e Inter si giocherà mercoledì 23 dicembre alle ore 18.30. Appuntamento allo stadio 'Bentegodi' di Verona.

DOVE VEDERE VERONA-INTER IN TV E STREAMING

Verona-Inter sarà visibile in diretta esclusiva su Sky: appuntamento sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre).

Partita disponibile anche in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet.

In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky e si scegliere uno dei pacchetti contenenti Verona-Inter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-INTER

Tante assenze per Juric: out lo squalificato Barak, sempre ai box pure gli infortunati Benassi, Vieira e Kalinic, Restano da valutare Di Carmine e Favilli: se nessuno dei due dovesse recuperare in attacco potrebbe toccare a Salcedo con Zaccagni e Lazovic alle sue spalle. Magnani guiderà la difesa, Faraoni e l'ex Dimarco sulle fasce. Tameze accanto a Veloso in mezzo al campo.

Conte non avrà ancora a disposizione Sanchez, a centrocampo potrebbe invece rientrare Vidal. Difesa tipo con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Darmian e Young favoriti su Hakimi e Perisic. In attacco sempre Lautaro con Lukaku.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.