Verona-Inter, le formazioni ufficiali: Conte vara il tridente con Perisic

Il tecnico nerazzurro lancia Perisic insieme a Lautaro e Lukaku in avanti. Brozovic e Barella in mezzo. Verona con l'ex Salcedo e Colley in avanti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VERONA-INTER:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Salcedo, Zaccagni; Colley.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro Martinez, Perisic; Lukaku.

Il si schiera con il classico 3-4-2-1, sempre con l'emergenza offensiva: out Barak, Favilli, Di Carmine e Kalinic. Colley in avanti supportato da Zaccagni e Salcedo, uno degli ex in campo: gli altri sono sulle fasce, Faraoni da un lato e Dimarco dall'altro. In mediana Tameze con Veloso, linea davanti a Silvestri con Dawidowicz, Magnani e Ceccherini.

L' cambia modulo e passa al tridente in avanti, con Perisic insieme a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Centrocampo senza Vidal, che vaw in panchina. Giocano Brozovic e Barella. Hakimi e Young sulle fasce, non cambia la difesa davanti ad Handanovic.