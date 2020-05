Dove vedere Union Berlino-Bayern Monaco in tv e streaming

L'Union Berlino sfida il Bayern Monaco nella 26ª giornata di Bundesliga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Riparte la con le gare della 26ª giornata, che vedono la capolista di Hans-Dieter Flick affrontare in trasferta l'Union Berlino di Urs Fischer. I bavaresi guidano la classifica con 55 punti, frutto di 17 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, i berlinesi invece si trovano all'11° posto a quota 30 punti con un cammino di 9 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte.

La gara di andata all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, unico precedente fra le due formazioni in Bundesliga, aveva visto il Bayern imporsi 2-1 grazie ai goal di Pavard e Lewandowski, con rete della bandiera per l'Union realizzata su rigore da Polter.

Per i bavaresi sarà la prima volta assoluta in campionato allo Stadion An der Alten Försterei, lo stadio della squadra biancorossa sito nel quartiere di Köpenick, in quella che un tempo era chiamata Berlino Est ed era separata dalla parte occidentale della città dal Muro.

Fino al 1991 la squadra, che nella scorsa stagione ha ottenuto la promozione in Bundesliga vincendo lo spareggio con lo , disputava i campionati della DDR. L'Union, prima della sospensione del torneo per la pandemia da Coronavirus, aveva rimediato 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 gare giocate, il Bayern, invece, ha collezionato 4 vittorie consecutive.

L'attaccante svedese Sebastian Andersson è il bomber dell'Union Berlino con 11 reti realizzate, mentre il centravanti del , Robert Lewandowski, comanda la classifica marcatori del campionato tedesco con 25 centri stagionali.

QUANDO SI GIOCA UNION BERLINO-BAYERN MONACO

Union Berlino-Bayern Monaco si giocherà il pomeriggio di domenica 17 maggio 2020, nella cornice dello Stadion An der Alten Försterei di Berlino, a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle ore 18.00.

DOVE VEDERE UNION BERLINO-BAYERN MONACO IN TV E STREAMING

La partita Union Berlino-Bayern Monaco sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Gli abbonati Sky possono seguire la gara anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android, nel secondo invece sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa a Sky Go è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI UNION BERLINO-BAYERN MONACO

Lo svizzero Fischer dovrebbe schierare i berlinesi con il 3-4-3. Davanti il bomber Andersson agirà probabilmente da punta centrale, con Ingvartsen e Bülter a sostegno sulla trequarti. Sulla mediana Gentner e Andrich potrebbero agire da interni, con Trimmel e Lenz sulle due fasce. Dietro, davanti al portiere Gikiewicz, la difesa a tre sarà composta da Hübner, Schlotterbeck e Subotic.

Fink punterà a livello tattico sul 4-2-3-1. Pavard, Boateng, Alaba e Davies formeranno la linea difensiva a quattro davanti al portiere Neuer. La mediana sarà composta da Kimmich e Thiago Alcántara. L'attacco vedrà infine il capocannoniere Lewandowski come centravanti, e alle sue spalle il terzetto dei trequartisti formato da Müller, Goretzka e Gnabry.

UNION BERLINO (3-4-3): Gikiewicz; Hübner, Schlotterbeck, Subotic; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bülter; Andersson.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcántara; Müller, Goretzka, Gnabry; Lewandowski.