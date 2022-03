Una partita che nessuno avrebbe voluto giocare. Quella tra Turchia e Italia e la sfida tra le deluse dopo le semifinali degli spareggi Mondiali. Le due compagini si affrontano a Konya in un match amichevole che mette in palio "solo" punti in chiave ranking FIFA.

Una gara di tutt'altro peso rispetto a quello che Turchia e Italia speravano di giocare nella stessa serata. Mentre Portogallo e Macedonia del Nord si sfidano in 90 minuti (o forse più) che mettono in palio in un posto in Qatar, a Konya Turchia e Italia gareggeranno una contro l'altra in un test match.

Quella in Anatolia potrebbe essere l'ultima gara sulla panchina dell'Italia per il commissario tecnico Roberto Mancini, che dopo l'amarissima eliminazione a Palermo per mano della Macedonia del Nord ha aperto al possibile addio alla Nazionale, a meno di un anno dal trionfo azzurro a Euro 2020.

QUANDO SI GIOCA TURCHIA-ITALIA

La sfida amichevole tra Turchia e Italia si giocherà martedì 20 marzo 2022 alla Konya Büyükşehir Arena di Konya, in Turchia. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro racconteranno in diretta le emozioni dell'amichevole Turchia-Italia per la Rai.

DOVE VEDERE TURCHIA-ITALIA IN TV E STREAMING

Turchia-Italia, gara amichevole tra le nazionali sconfitte nelle semifinali playoff Mondiali ripettivamente contro Portogallo e Macedonia del Nord, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai e il canale sul quale sarà possibile seguire il match degli Azzurri sarà Rai Uno.

L'articolo prosegue qui sotto

La partita che vedrà impegnata la seleziona allenata da Roberto Mancini verrà trasmessa, sempre dalla Rai, in diretta streaming gratuita attraverso il servizio Rai Play: basterà collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook oppure scaricare l'app su smartphone e tableto.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA-ITALIA

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu, Kutlu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz, Under. All. Kuntz

ITALIA (4-3-3): Cragno; De Sciglio, Luiz Felipe, Chiellini, Biraghi; Pellegrini, Tonali, Locatelli; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. All. Mancini