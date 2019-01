Dove vedere Tranmere Rovers-Tottenham in tv e streaming

Il Tottenham è di scena sul campo del Tranmere Rovers nel terzo turno della FA Cup: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Tottenham vuole continuare la sua corsa in FA Cup: al terzo turno della competizione, gli 'Spurs' giocheranno in trasferta contro il Tranmere Rovers, squadra della League One, la terza serie inglese.

Attiva il tuo mese di prova gratuita e guarda Tranmere Rovers-Tottenham in diretta e in esclusiva su DAZN!

Gli uomini di Pochettino dovranno comunque stare attenti alla grande voglia dei padroni di casa, intenzionati a far valere il fattore campo che potrebbe risultare decisivo nei momenti cruciali dell'incontro.

TRANMERE ROVERS-TOTTENHAM DIRETTA TV E STREAMING

Il match tra Tranmere Rovers e Tottenham potrà essere seguito in diretta e in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti della FA Cup. Subito dopo il fischio finale, gli abbonati potranno gustarsi l'intero incontro che sarà disponibile on demand.

TRANMERE ROVERS-TOTTENHAM DATA E ORA

Tranmere Rovers-Tottenham sarà disputata allo stadio 'Prenton Park' di Birkenhead. Il fischio d'inizio è in programma per le ore 20.45 (in Italia) di venerdì 4 gennaio, le ore 19.45 in Inghilterra.